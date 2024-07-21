檀香山中國城停電 200企業向HECO索賠

檀香山中國城企業因6月停電受損，向夏威夷電力公司索賠。(截自Frommer′s Travel Guides)

檀香山媒體公民脈動（Civic Beat）報導，約200名中國城企業對6月停電一事，向夏威夷 電力公司（HECO）索賠，但依該公司去年賠付紀錄及證據提供困難，企業主對能否獲賠或金額多寡持懷疑態度，部分小企業並可能因此關閉。

中國城停電開始於6月13日晚間，一場火災損壞了為中國城、市中心和州議會附近地區供電的地下電纜。電力在次日早上中斷，持續了10小時。6月18日再次停電，並持續了三天。

公民脈動報導，餐廳是中國城商業的主要組成部分；雖然有些地方有發電機來保持照明和冰箱運行，但大多數不得不因停電而暫停營業。對於餐廳來說，停電意味著失去小費和工資，以及食物變質，但還有因電壓劇烈變動而損壞的設備，這對於依賴每日收入的小店鋪尤其困難。

HECO的政府和社區關係及企業通信副總裁凱利（Jim Kelly）表示，HECO客戶可以在停電後30天內（即7月20日前）對「任何因停電引起的損失」提出賠償申請，包括在電壓激增期間爆炸的廚房機器；也可以嘗試申請停電期間變質或不得不丟棄的庫存賠償，但不能保證會得到補償。不過，HECO通常不會支付業務損失、收入或工資，但也可能會對特殊情況下的企業做出例外。

餐廳業主必須提供收據、發票和照片等文件來證明他們失去了庫存或機器損壞。凱利說，無法證實索賠價值的客戶應提交費用估算，HECO將努力配合處理。他並鼓勵客戶，即使覺得證據不足也要提交索賠。 到目前為止，已有約200名中國城客戶向HECO提出了索賠。

調查通常需要約30天，但由於HECO面臨與去年拉海納（Lahaina）火災相關的大量訴訟，調查可能需要更多時間。凱利表示，時間取決於具體情況。每個索賠都是獨特的，每次停電也是獨特的。

部分中國城餐廳業主在向HECO提交索賠時，則遇到了語言障礙。檀香山警察局所屬的中國城工作組負責人方偉立（Wesley Fong）指出，許多業主講中文和越南 語。為了幫助他們提交索賠，方偉立和工作組社區成員挨家挨戶派送翻譯好的文件。

方偉立說，業主也對餐廳索賠項目感到困惑。HECO的索賠文件說，餐廳業主可以對因停電造成的任何損失提交索賠，但有些客戶不知道這是否包括未煮熟的食物或已準備好的食物或其他東西。

根據公民脈動的報導，HECO對導致停電的火災起因及再次發生可能性的調查正在進行中，這讓餐廳業主對他們在中國城的未來感到擔憂。方偉立說，6月的停電將導致中國城的幾家甚至數十家企業不得不關閉。

一些小企業主對HECO是否會賠償持懷疑態度。根據該公司2023年的年度損害索賠信息報告，去年HECO在歐胡島（Oahu）僅支付671個索賠中的69個，約占10%，總支付額為21萬5178元。