華州520號公路 8月15日起提高通行費 高峰時段增至4.9元

520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員會官網)

華盛頓州 交通委員會日前批准520號公路的通行提案，從8月15日開始，駕駛者將支付平均增加10%的費用來通過520號公路浮橋，以避免預算缺口。這次漲價緊隨去年調漲15%而來，雖然確實增加了收入，但也導致通過橋梁的次數減少。

高峰時段的費率，將從每方向的4.5元增加到4.9元，適用於工作日上午7點至10點，或下午3點至7點。沒有州收費通行證的駕駛者，每次通行將額外收取2元附加費。520號公路的收費沒有日落條款，預估將無限期持續，並可能視需要調整。這次調整並同步簡化收費級距， 由現行的12個收費區間，簡化為9個區間，主要是兩大尖峰時段間的次尖峰簡化為一個，都收3.95元，也是漲幅最大時間段。

西雅圖520浮橋 8/15起調漲通行費

這項收費主要是為華盛頓州從東區到西雅圖I-5公路的12億元持續性公路更換專案籌集資金，而這是一個預計接近55美元的30年大型專案。此外，收費也需支付公路運營成本，並為長期維修儲備資金。

交通委員會副主任Carl See提到當前財務緊縮的三個原因：1.頻繁的施工關閉：因為承包商正在加緊建設預訂今年完工的新蒙特雷克（Montlake） 交流道，大約有40天的周末和夜間停工，進而壓低總通行次數和收入；2.預計橋梁保險費率到2031年將增加8300萬元；3.疫情時期的聯邦援助，用於支撐520號公路財務的6,000萬元將到期。

根據交通委員會的數據，華盛頓州財政廳去年12月預測，目前的過橋費率「將不足以在2025年中期之前滿足財務需求」，並估計520號公路每年將缺少300萬元的收入。

在沒有更多資金的情況下，即使這座橫跨華盛頓湖的重要橋梁每年預期收入達5450萬元，也無法滿足聯邦低息貸款 的法定「充足覆蓋（sufficiency coverage） 」標準以及州法律規定的標準。與其他收費公路一樣，大部分建設成本是由全州的汽油稅支付。

依據州收費部門報告，去年大約有6萬3000輛車次每天通過520號浮橋。這比2010年代的每天7萬次要少，更遠低於免收費時期的10萬次。華盛頓州2011年起在1963年建成的橋上開始收費，新浮橋在2016年開通。

改道至免費的I-90或北端的522號公路，加上遠程工作和通勤模式的改變，使得與其他州際公路相比，這座橋的使用量相對較低；加以2023年7月提高15%收費的影響，收費部門估計今年的通行次數將低於去年，但總收入仍將增加。

520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員會官網)

今年春天在委員會的線上調查中，2萬2500名參與者中的大多數完全反對增加收費。在投票前，來自雷德蒙（Redmond）的通勤者Savannah Bouton說：「這感覺像是一條富人的公路。」她指出，她被迫繞遠路去使用I-90大橋來穿越華盛頓湖，這使她的通勤時間增加了一個小時。

來自聖胡安縣（San Juan County）的委員會主席Debbie Young感謝Bouton的證詞，並說，委員會已向立法機構提交一項低收入 收費減免的提案，以利採取行動。儘管如此，委員會仍以6票贊成、0票反對通過增加收費案 。