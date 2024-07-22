我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

華州520號公路 8月15日起提高通行費 高峰時段增至4.9元

編譯組／綜合報導
520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員會官網)
520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員會官網)

華盛頓州交通委員會日前批准520號公路的通行提案，從8月15日開始，駕駛者將支付平均增加10%的費用來通過520號公路浮橋，以避免預算缺口。這次漲價緊隨去年調漲15%而來，雖然確實增加了收入，但也導致通過橋梁的次數減少。

高峰時段的費率，將從每方向的4.5元增加到4.9元，適用於工作日上午7點至10點，或下午3點至7點。沒有州收費通行證的駕駛者，每次通行將額外收取2元附加費。520號公路的收費沒有日落條款，預估將無限期持續，並可能視需要調整。這次調整並同步簡化收費級距， 由現行的12個收費區間，簡化為9個區間，主要是兩大尖峰時段間的次尖峰簡化為一個，都收3.95元，也是漲幅最大時間段。

西雅圖520浮橋 8/15起調漲通行費
西雅圖520浮橋 8/15起調漲通行費

這項收費主要是為華盛頓州從東區到西雅圖I-5公路的12億元持續性公路更換專案籌集資金，而這是一個預計接近55美元的30年大型專案。此外，收費也需支付公路運營成本，並為長期維修儲備資金。

交通委員會副主任Carl See提到當前財務緊縮的三個原因：1.頻繁的施工關閉：因為承包商正在加緊建設預訂今年完工的新蒙特雷克（Montlake） 交流道，大約有40天的周末和夜間停工，進而壓低總通行次數和收入；2.預計橋梁保險費率到2031年將增加8300萬元；3.疫情時期的聯邦援助，用於支撐520號公路財務的6,000萬元將到期。

根據交通委員會的數據，華盛頓州財政廳去年12月預測，目前的過橋費率「將不足以在2025年中期之前滿足財務需求」，並估計520號公路每年將缺少300萬元的收入。

在沒有更多資金的情況下，即使這座橫跨華盛頓湖的重要橋梁每年預期收入達5450萬元，也無法滿足聯邦低息貸款的法定「充足覆蓋（sufficiency coverage） 」標準以及州法律規定的標準。與其他收費公路一樣，大部分建設成本是由全州的汽油稅支付。

依據州收費部門報告，去年大約有6萬3000輛車次每天通過520號浮橋。這比2010年代的每天7萬次要少，更遠低於免收費時期的10萬次。華盛頓州2011年起在1963年建成的橋上開始收費，新浮橋在2016年開通。

改道至免費的I-90或北端的522號公路，加上遠程工作和通勤模式的改變，使得與其他州際公路相比，這座橋的使用量相對較低；加以2023年7月提高15%收費的影響，收費部門估計今年的通行次數將低於去年，但總收入仍將增加。

520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員...
520號是橫跨華盛頓湖的重要公路，將於8月15日起提高通行費。(華盛頓州交通委員會官網)

今年春天在委員會的線上調查中，2萬2500名參與者中的大多數完全反對增加收費。在投票前，來自雷德蒙（Redmond）的通勤者Savannah Bouton說：「這感覺像是一條富人的公路。」她指出，她被迫繞遠路去使用I-90大橋來穿越華盛頓湖，這使她的通勤時間增加了一個小時。

來自聖胡安縣（San Juan County）的委員會主席Debbie Young感謝Bouton的證詞，並說，委員會已向立法機構提交一項低收入收費減免的提案，以利採取行動。儘管如此，委員會仍以6票贊成、0票反對通過增加收費案 。

華盛頓州 低收入 貸款

上一則

伊州長普立茲克：挺拜登 密州長魏美桂：勿分裂

延伸閱讀

謝鋒：中共三中全會吹響改革號角 籲中美人民抓住歷史機遇

謝鋒：中共三中全會吹響改革號角 籲中美人民抓住歷史機遇
山東新婚男每天通勤6小時 「晚上9點半到家」 原來與妻子有關

山東新婚男每天通勤6小時 「晚上9點半到家」 原來與妻子有關
微軟撤離貝爾維尤 商辦市場壓力大增

微軟撤離貝爾維尤 商辦市場壓力大增
華航重飛台北-西雅圖航線 首班幾乎滿載 近半轉機客

華航重飛台北-西雅圖航線 首班幾乎滿載 近半轉機客

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客。圖為泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Alena Shekhovtcova）

她怨兒時玩伴結婚竟招待「吃泡麵」 批最低劣婚禮

2024-07-16 20:20

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表