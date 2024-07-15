住房短缺有解 西雅圖釋利多 鼓勵辦公室改建住宅

西雅圖市議會通過新措施，以減少審批提供誘因，鼓勵開發商將辦公室改建為住宅。(Pexels)

西雅圖 市議會9日一致投票通過，減少繁文縟節，並降低開發商將商業建築改建為住房的成本，以解決該市辦公空間過剩和住房短缺問題。這項由市長哈瑞爾（Bruce Harrell）提出的立法，將在簽署後約一個月生效。

依據新法，西雅圖將允許商業建築改建為住房的項目，豁免關鍵的開發法規和費用限制，包括包括設計審查及強制住房可負擔性計畫（MHA）。西雅圖為增加可負擔房，要求開發商在開發案中興建一定比例的可負擔公寓，或者繳納可負擔住房基金。

除了計畫改建現有建築的開發商外，已獲得商業項目許可但尚未建成的開發商，如果將項目轉換為住房，也可利用西雅圖的新豁免措施，免於設計審查和其他法規限制。但這些項目將根據原始計畫支付可負擔住房費用。

這項新政策試圖解決西雅圖及其他美國城市在疫情後面臨的一個難題：大量辦公空間空置，而且價值不斷下降，但嚴重的住房短缺依然存在。顯而易見的方向是：提供誘因，將這些辦公樓改建為成千上萬的公寓。

市議員Tanya Woo在投票前說：「現在，它們（辦公樓）空著，我們可以用人填滿這些建築物。」另一市議員Tammy Morales說：「沒有激勵措施，這些改建是不可能的，因為它們是一種建造成本特別高的產品。」

然而，改建辦公樓為住宅仍有技術上的挑戰性，加以商業地產市場疲軟，改建項目主要產生市價房，但該市又急需可負擔住房，因而能成功改建新增的數量難估。西雅圖規畫部門則預估，開發商在未來七年內可能會進行多達12個項目，提供1000至2000套公寓。

西雅圖時報報導，儘管改建困難重重，一些開發商仍認為有努力空間。在西雅圖的上城社區，距離Climate Pledge Arena只有幾個街區，開發商Marc Angelillo正在檢查一棟四層1980年代辦公樓寬敞、裸露的內部，計畫改造成公寓。

在過去幾個月裡，Marc Angelillo計畫從內到外重建這個空間。他們將增加新的地震防護、升級管道，更換電梯、改造窗戶為可打開，並建設74個公寓的廚房、浴室和生活空間。 新法將使該項目節省超過100萬美元的MHA費用，並繞過設計審查過程，這也可以節省費用。如果銷售稅減免也可適用，將使該項目建設預算再減少數百萬美元。