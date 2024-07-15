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重懲無照駕駛累犯 夏威夷訂三振條款

編譯組／綜合報導
夏威夷州長格林5日簽署法案，增加對無照和不安全駕駛的處罰。(截自Hawaii News Now)
夏威夷州長格林5日簽署法案，增加對無照和不安全駕駛的處罰。(截自Hawaii News Now)

夏威夷州長格林（Josh Green）5日簽署法案，增加對無照和不安全駕駛的處罰，使5年內第三次被定罪的行為成為C級重罪，最高處罰為5年監禁。新法自明年1月生效。

州眾議會議長賽基（Scott Saiki）在麥金利高中（McKinley）學生Sara Yara被一名交通違法者累犯撞死後提出了這項法案（案號2526）。駕駛員Mitchel Miyashiro在車禍前犯下了多起交通違規，包括多次無照駕駛。他對4項指控（包括一級過失殺人和無照駕駛）不認罪，審判訂於9月舉行。

依據夏威夷新聞（Hawaii News Now）報導，賽基說：「最重要的是，如果你想在夏威夷駕駛，你就應該獲得駕駛執照。」他強調，每年在歐胡島有9,000起無照駕駛的傳票，而這只是被抓到的人數。

格林說：「對於所有花時間獲得駕照並確保自己狀況良好的人，這麼做是為了你們。」新法律還規定，紅燈攝像頭將在城鎮的十個路口執行測速照相，以抑制超速駕駛。

州長還簽署了第2347號參議會法案，對暴力犯罪建立了「三振出局（three-strikes）」規則，將三次輕罪定罪轉變為重罪。州參議員莫瑞瓦基（Sharon Moriwaki）說，這項法案保護被攻擊的警察、保護被攻擊的人，以及遭受家庭暴力的人。如果在5年內犯了這三次罪，違法者將入獄。

夏威夷州長格林5日簽署法案，增加對無照和不安全駕駛的處罰，並將在10個路口執行測...
夏威夷州長格林5日簽署法案，增加對無照和不安全駕駛的處罰，並將在10個路口執行測速照相，以抑制超速駕駛。(截自Hawaii News Now)

夏威夷州 暴力犯罪 駕照

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