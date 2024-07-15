有效解決遊民問題…檀香山市長布蘭吉帝拚連任

檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi，右）及妻子張文綺（Karen，左）在市長官邸合影。（記者高振華／攝影）

決定競選連任的檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）5日表示，他三年任內一直在積極提升市府各單位的裝備與人員訓練，以提供人民即時服務，並興建更多可負擔住屋及減少街頭遊民 。他強調，此次連任成功後，未來四年會將檀香山市，特別是鄰接市區的華埠 規劃成一個安全宜居且適合旅遊觀光的商業與居住混合區。

布蘭吉帝的妻子張文綺（Karen）是一位成功的企業家，布蘭吉帝計畫離開工作了40年的電視台總裁職務時，張文綺鼓勵他將媒體工作時對社會上的了解及人民的需求轉換成動力，爭取進入市府做出改變。兩人達成共識後，2019年2月布蘭吉帝正式登記參選。參選初期有15人，稍後留下五人，其中三人資歷有前國會議員、前市長及現任市議員，稍後也被淘汰，最終剩下他與已進行初選工作半年之久的Amemiya二人。雖然他沒有任何政治背景，但在媒體工作經驗讓他接觸到政府與民間的各行業，同時其夫人以企業家的角度提供涵蓋面更廣的建議，最終以近六成選票大勝。而這項成功都歸功於他的夫人所提供的策略。

上任前，布蘭吉帝特邀專家為市府把脈，歷經三個月的時間總結出三個最急切處裡的項目，首先是市府70年代的電腦及軟體設備過於老舊、及過半員工屆臨退休，但因沒有事先規劃，導致銜接斷層；第二是可負擔住屋及遊民議題；第三是輕軌捷運 工程。

布蘭吉帝將市長職務視為帶領上千員工公司的執行長，他的任務就是解決問題為市民提供最佳的服務。他首先汰換了各部門的電腦及軟體，以縮短辦理業務時間、同時增加人員訓練；其次是解決遊民擾民的問題，目前檀香山市遊民占全市人口1%，其中部分是吸毒上癮及精神疾病患者，市長並以去年發生的中國交換老師在市區遭到攻擊為例指出其嚴重性。目前市府與州聯手獲得法院批准，成立了「核心（Core）」計畫，准許警方對這類人強制拘捕送到治療中心隔離。

對於其他無暴力傾向遊民的問題，市府也於近期推出政商合作（Private public partnership, PPP）計畫，由政府補貼建商興建超過1,800戶的可負擔租屋計畫。最後則是引人詬病的輕軌捷運工程，這項工程經費一直上漲，直到目前的36.7億美元，加上工程一再拖延，更重要的是聯邦公共工程委員會（Federal Transit Administration）認為夏威夷輕軌是全美最糟的公共工程，還拒絕核撥已應允提供的7.44億美元。布蘭吉帝將輕軌董監事重整，讓工程順利開展並提前完成第一階段的行駛載客，經過與聯邦溝通並評估後，撥款也順利抵達，目前第二階段也將於2025年開始營運。

布蘭吉帝執政三年時間，讓今年11月將要舉行的大選中目前尚無人可以挑戰。他規畫下一任期是執行期。要解決痼疾，有四個步驟，分別是找出問題、了解問題、擬定辦法、執行。在過去三年的時間，他已找出並了解問題癥結，同時組建了一支最佳團隊，未來就是要執行清除痼疾、提升服務品質，減少公務流程以及確保市民安全，讓人民生活中有感。