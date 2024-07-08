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西雅圖6月房價下跌

編譯組／綜合報導
西雅圖所在的金恩縣6月獨立屋房價中位數為96.5萬元，比5月下跌，但比去年同月上漲3%。圖為掛牌中的待售屋。(取自Redfin)
西雅圖所在的金恩縣6月獨立屋房價中位數為96.5萬元，比5月下跌，但比去年同月上漲3%。圖為掛牌中的待售屋。(取自Redfin)

西雅圖時報報導，金恩縣（King County）的房價在6月下跌，相對前一月達到創紀錄高點，這表明當地的房地產市場已開始從春季的高峰冷卻下來。

房價下跌的同時，高房貸利率繼續侵蝕購房者的預算，導致一些人轉向更實惠的郊區，另一些人則完全退出市場；潛在的賣家則不願意上市出售房子並承擔新的、更昂貴的房貸。結果是，市場的運行速度比疫情初期的超狂熱步伐慢了很多。

中普吉特海灣（Puget Sound）地區的獨立屋房價中位數因縣而異。根據西北多重上市服務公司（NMLS）3日發布的數據，6月金恩縣的獨立屋房價中位數是96.5萬元，較前一月下跌，但比去年同月上漲3%。

在其他地方，斯諾霍米縣（Snohomish County）的獨立屋房價中位數為83萬元，比去年上漲7%；皮爾斯縣（Pierce County）為56.35萬元，上漲3%；基薩普縣（Kitsap County）為57.75萬元，上漲5%。

近7%的房貸利率在今年的大部分時間裡繼續加重高房價的痛苦，但由於美國聯邦儲備理事會（Fed）繼續對抗通貨膨脹，不太可能大幅下跌。

由於高成本壓力，一些購房者乾脆推遲購房計畫。從5月到6月，待售房屋銷售量下降。春季通常是當地房地產市場的高峰期，夏季隨著人們度假，市場活動可能會有所下降。

房價 房地產 利率

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