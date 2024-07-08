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迎75周年 西雅圖塔科馬機場增多個國際航點

編譯組／綜合報導
西雅圖塔科馬機場新增多個航點，目前共有25家航空公司營運，可通往33個國際目的地。(取自機場官網)
西雅圖塔科馬機場新增多個航點，目前共有25家航空公司營運，可通往33個國際目的地。(取自機場官網)

因應疫情後商旅復甦的需要，西雅圖-塔科馬（Sea-Tac）國際機場新增多個國際航點及航班，包括中國北京、重慶、台灣台北、菲律賓馬尼拉，以及德國慕尼黑、加拿大多倫多。根據負責管理塔科馬機場的西雅圖港統計，目前該機場共有25家航空公司營運，可通往33個國際目的地。

西雅圖時報報導，塔科馬國際機場將在7月9日迎來75周年，今年增加了更多飛往台灣台北和加拿大多倫多的航班服務，秋季還將新增直飛菲律賓馬尼拉的航班。

西雅圖港委員會副主席長谷川敏子（Toshiko Hasegawa）表示，塔科馬機場最近的國際航班增長，證明了「我們地區和社區在文化和經濟上對世界的吸引力」。西雅圖是美國太平洋西北區最大的城市，擁有全美第四大港口，也是通往東亞地區的重要門戶。

根據西雅圖港的線上公告，達美航空6月起新增每日飛往台北的航班，這是達美航空公司首次從美國直飛台灣首都。飛往台北的航班將於每天上午11點45分從塔科馬機場起飛。西雅圖港表示，塔科馬機場做為達美航空的重要沿海樞紐，達美航空每天在該機場運行近170次出發航班。

此外，台灣的中華航空和星宇航空也將新增飛往台北的航班。中華航空將於7月14日開始，每周新增五班直飛航班；星宇航空則將於8月開始每周三班直飛台北。航空專業人士表示，從西雅圖直飛台北的時間比從洛杉磯飛台北要短一點，這對需從美國西岸飛往台北或中轉台北的旅客而言，除了價格之外，會是個考量因素。

中國海航新增每周一班飛往中國西南部的重慶，是塔科馬機場首次直飛西雅圖的姊妹城市。海航在2008年選擇塔科馬機場做為其美國首個機場，每年從北京運送約20萬名遊客到西雅圖。因疫情中斷四年後，海航於4月恢復了飛往北京的航班，再於5月新增了飛往重慶的服務。

新增航班的航空公司還有菲律賓航空，將於10月起新增飛往馬尼拉的航班，每周三班。阿拉斯加航空新增飛往多倫多的航班，這是從塔科馬機場飛往加拿大的第六個目的地，而且每天都有。還有漢莎航空，5月起新增直飛慕尼黑航線，每周三班，是塔科馬機場第二個直飛德國的目的地，第一個是法蘭克福。

西雅圖塔科馬國際機場將在7月9日迎來75周年。(取自機場官網)
西雅圖塔科馬國際機場將在7月9日迎來75周年。(取自機場官網)

西雅圖 達美航空 加拿大

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