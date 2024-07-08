我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

攜帶便利 老協珍「人蔘精」成好市多熱銷商品

記者江碩涵／西雅圖報導
看準美國華人的購買力與消費力，老協珍2024年再度在美國推出新商品「老協珍人蔘精」，首站直攻美西大城。（翻攝自網站）
看準美國華人的購買力與消費力，老協珍2024年再度在美國推出新商品「老協珍人蔘精」，首站直攻美西大城。（翻攝自網站）

看準美國華人的購買力與消費力，老協珍2024年再度在美國推出新商品「老協珍人蔘精」，首站直攻美西大城，7月初起在西雅圖、洛杉磯、俄勒岡、阿拉斯加好市多買到，上市首周引起搶購熱潮，激起網路社群熱烈討論，成為好市多熱銷商品。

2022年起，老協珍以各式團聚佳餚帶起美國華人圈的傳統美食旋風，讓許多華人一解思鄉之愁。許多消費者也向老協珍許願，希望老協珍能在海外銷售「精補品」系列，讓在美華人也能享受與台灣同等級的精補品，而各項精補品中，又以聞名遐邇的百草之王「人蔘」最受亞裔青睞。

老協珍表示，聽到消費者的心聲後，就積極展開「精補品」外銷美國的計畫，確定2024年下半年在美西大城市上市「人蔘精」。由天王郭富城代言的「老協珍人蔘精」在亞洲熱銷許久，一直以來都是精補品的代表作。

創立於1928年的老協珍，起家於台北大稻埕迪化街，大稻埕商圈也是當時最重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹的集散中心，是全台北商業最興盛的地方，知名老店「老協珍」由南北貨、珍品食材，歷經四代傳承90逾年，更是頂級健康滋補品代表品牌之一，最廣為人知的就是熬雞精、人蔘精等。

憑藉近百年的選料經驗，嚴選頂級食材製成高品質精補品，多年來的口碑與多項國際認證，也讓老協珍成為安心、信賴品牌的代名詞。

老協珍表示，由於海外中藥材取得不易、熬煮程序繁複，許多消費者仰賴以保健食品、精補類商品做為日常保養首選，「老協珍人蔘精」嚴選整支頂級白蔘與西洋蔘，以祖傳複方「快火慢煎」工法濃縮煉製，無添加萃取液、無使用玉米糖膠，是百分之百真材實料，一天一包養氣補氣，方便飲用。

老協珍表示，這次銷售到美國好市多的「人蔘精」，將外包裝改為攜帶便利的袋裝形式，並研發美國獨家三效合一的高效規格，以經典原味人蔘精為基底，升級添加日本市占第一、曾獲日本四項專利的GABA，並有美國GRAS認證肯定。老協珍表示，根據研究顯示，每日若適量補充GABA，可專注思緒、提升抗壓、減輕疲勞等

「老協珍人蔘精」內也有紐西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+。研究指出，麥蘆卡蜂蜜擁有獨特活性因子，具修護力，針對長期飲用刺激性飲品，例如咖啡、茶等消費者，可維持消化道機能。

老協珍近年來積極進軍美國華人市場，自2022年下半年在好市多推出「鮑魚佛跳牆」後， 2023年底又推出新產品「鯧魚米粉」，如今精補品「人蔘精」也進軍到美國，也讓消費者引頸期盼下一個亮眼的產品。更多詳情可上老協珍官網查詢，網址為：lxz.com.tw。

創立於1928年的老協珍，起家於台北大稻埕迪化街，歷經四代傳承逾90年，成為頂級...
創立於1928年的老協珍，起家於台北大稻埕迪化街，歷經四代傳承逾90年，成為頂級健康滋補品代表品牌之一。（翻攝自網站）

華人 好市多 日本

上一則

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

下一則

賓州華人夫婦經營餐廳 第4間店將開幕

延伸閱讀

老協珍人蔘精 美西上市熱銷

老協珍人蔘精 美西上市熱銷
華人許願成真 「老協珍」人蔘精美西好市多熱銷

華人許願成真 「老協珍」人蔘精美西好市多熱銷
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
要漲會員費？好市多CEO：會員資格是最重要商品

要漲會員費？好市多CEO：會員資格是最重要商品

熱門新聞

伯恩斯死前在芝加哥羅耀拉大學擔任助理副校長。(Johnson Danielson殯葬館)

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

2024-07-02 12:33
四名委內瑞拉移民涉嫌在捷運上襲擊、搶劫乘客。(CTA監視影片截圖)

4無證客 芝捷運列車上持刀襲擊、勒脖行搶

2024-07-03 09:59
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

2024-07-03 19:49
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

2024-07-02 00:10
Zillow分析說，費城地區買房頭款突破6位數，非一般收入家庭能夠輕鬆負擔，圖為正上市的費城房屋。(Realtor.com截圖)

購屋首付破10萬 費城家庭難負擔 嚇到不敢進場

2024-07-01 02:15
大西洋硬石賭場一名顧客，花10元下注贏走150萬。(大西洋硬石賭場ig截圖)

下注10元贏150萬 玩大西洋城硬石賭場老虎機變百萬富翁

2024-07-03 11:20

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇