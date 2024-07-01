西夏一周／華盛頓州對家得寶處罰款

居家用品龍頭家得寶（Home Depot）因販售含有氫氟碳化合物的產品，遭華盛頓州生態局罰款160萬元。(本報檔案照片)

華盛頓州 生態局對居家用品龍頭家得寶（Home Depot）罰款160萬元，因為該公司出售含有氫氟碳化合物（ hydrofluorocarbons）產品，這些「超級汙染物」主要用於製冷和空調，華盛頓州禁止銷售。

家得寶發言人Evelyn Fornes拒絕置評，稱正在訴訟。生態部在6月26日的聲明中表示，家得寶有30天的時間支付罰款，或向華盛頓州汙染控制聽證會上訴。

生態局表示，該部門花了近三年時間，試圖讓製造商和零售商遵守2019年和2021年通過的法律，限制在華盛頓州銷售和使用氫氟碳產品。這種強效溫室氣體可從故障或損壞的設備中泄漏到大氣中，而且破壞性比二氧化碳高數千倍。

西雅圖 可負擔房資金縮減

西雅圖強制性住房負擔計畫面臨資金入口大幅下降的挑戰，因為建築速度放緩、高利率和對辦公工作前景的疑問等，都在影響這項要求開發商協助建造可負擔房的計畫。

這項城市的強制性住房負擔計畫，要求開發商建造或支付新的可負擔房，但2023年資金收入下降15%。資金減少相對於西雅圖開發活動的普遍放緩而言，尚屬意料之中，但降幅之大則引人注目，因為前一年只下降1.5%。

這項強制性計畫是該市可負擔房的三大資金來源之一，另二項是住房徵收和該市企業的薪資稅。在2023年，該計畫從全市227個項目中獲得6300萬美元，而前一年從261個項目獲得7500萬美元。

夏威夷四代餐廳結束營業

自1950年代以來，Haili's Hawaiian Food一直是社區的標誌，就像他們供應的食物一樣。但他們在6月30日提供他們的最後訂單，之後將改為提供外燴服務。

Haili's Hawaiian Food的擁有者Lorraine Haili-Alo說，這家餐廳曾是四代家庭的家。包括Lorraine在凱梅哈學校（Kamehameha Schools）的同學在內的顧客最後一次造訪，一同回憶著更簡單的時光。同學Robin Makapagal說：「Haili's一直在我們的一生中。從阿拉莫納（Ala Moana）到各種不同的地方。這就是我們的生活。」

Lorraine表示，母親一直強調要我們成為夏威夷社區的領袖，確保我們做正確的事，過正確的生活。星期日是在Haili's享用道地夏威夷美食的最後一天，Lorraine希望在安頓下來後幾個月開始提供外燴服務。

拉海納去年8月遭到野火破壞，眾議院提案將其列為指定的國家遺產地區。(取自Lahaina Strong臉書)

指定拉海納為國家遺產 國會聽證

將拉海納（Lahaina）指定為國家遺產地區的議案，6月27日在國會中取得進展。

如果通過，H.R. 8219將啟動對這個去年8月遭野火破壞的茂宜島（Maui）進行研究，以確定是否應成為夏威夷的第一個國家遺產地區。依據國家公園管理局的定義，國家遺產地區是指「自然、文化和歷史資源結合形成具有全國重要性的一個統一景觀」。

夏威夷州 長、茂宜島市長、西茂宜文化領袖等人表示，這樣的指定將有助於Lahaina的恢復及重建。此案由眾議員Jill Tokuda提出，強調拉海納是一個具有極大歷史和文化重要性的地方，是夏威夷王國的首府，也是許多阿里王族的出生地和故鄉。