夏威夷中國書畫聯合展覽開幕 中華文化服務中心主辦
夏威夷中華文化服務中心主辦、中華民國僑務委員會與夏威夷松鶴國際公司聯合贊助、聯合協辦的2024年「夏威夷中國書畫聯合展覽」，6月28日下午5時30分在華埠文化廣場202室舉行開幕儀式，駐檀香山台北經文處處長林暉程伉儷、州眾議員譚家昇(Adrian Tam)、市議員山多士(Tayler Santos-Tam)與僑務委員何文祥等近百人出席。
下午5時30分司儀臧月瑩先介紹了出席貴賓與社團代表，後由會長林秀琴代表該會歡迎出席貴賓及社團代表，同時向贊助與協助的單位致謝。
林暉程致詞表示，特別肯定文服中心在推廣中華文藝上的貢獻。他表示，在美僑胞移民多年已融入美國社會，但眾人還能心懷故土，將台灣文化引入本地社會，對發揚台灣文化的精神表示肯定。林暉程提到，5月台灣原住民委員會帶團來夏威夷表演，成功的向本地住民介紹了台灣文化的美妙，也對僑胞們的協助表示謝意。
譚家昇與山多士兩人也對文化中心此次文藝展表示讚許，身為華人第二代的譚家昇特別提到此次展覽作品中還有他的友人作品，對文化中心發揚文化的努力予以肯定並讚揚。
林秀琴在會上表示，今年聯展有約160幅書、畫、攝影作品，分別由70位熱愛藝術僑胞提供參展，同時有夏威夷文化中心國畫班、夏威夷華人茶會書法班、陽光舞台、長者中心等社團參與。儀式後，文服中心並準備了茶點招待出席人士。
儀式於下午6時圓滿結束。當日出席的僑團代表及貴賓，除上述外，還包括駐檀香山台北經濟文化辦事處副組長李家豪、僑務諮詢委員楊泰瑛、賴昌棣、趙光斗、聶威杰、世華工商婦女企管協會夏威夷分會會長謝雪華、客家協會會長鄧美麗、夏灣學苑副校長呂華蕙、松鶴國際公司總經理陳淑惠等。副會長呂學優當日因事無法出席，特別贊助了200元作為這項活動的經費。
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