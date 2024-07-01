夏威夷中國書畫聯合展覽開幕 中華文化服務中心主辦

參加夏威夷中國書畫聯合展的主協辦單位及來賓合影。（記者高振華／攝影）

夏威夷 中華文化服務中心主辦、中華民國 僑務委員會與夏威夷松鶴國際公司聯合贊助、聯合協辦的2024年「夏威夷中國書畫聯合展覽」，6月28日下午5時30分在華埠文化廣場202室舉行開幕儀式，駐檀香山台北經文處處長林暉程伉儷、州眾議員譚家昇(Adrian Tam)、市議員山多士(Tayler Santos-Tam)與僑務委員何文祥等近百人出席。

下午5時30分司儀臧月瑩先介紹了出席貴賓與社團代表，後由會長林秀琴代表該會歡迎出席貴賓及社團代表，同時向贊助與協助的單位致謝。

林暉程致詞表示，特別肯定文服中心在推廣中華文藝上的貢獻。他表示，在美僑胞移民多年已融入美國社會，但眾人還能心懷故土，將台灣文化引入本地社會，對發揚台灣文化的精神表示肯定。林暉程提到，5月台灣原住民委員會帶團來夏威夷表演，成功的向本地住民介紹了台灣文化的美妙，也對僑胞們的協助表示謝意。

譚家昇與山多士兩人也對文化中心此次文藝展表示讚許，身為華人 第二代的譚家昇特別提到此次展覽作品中還有他的友人作品，對文化中心發揚文化的努力予以肯定並讚揚。

林秀琴在會上表示，今年聯展有約160幅書、畫、攝影作品，分別由70位熱愛藝術僑胞提供參展，同時有夏威夷文化中心國畫班、夏威夷華人茶會書法班、陽光舞台、長者中心等社團參與。儀式後，文服中心並準備了茶點招待出席人士。