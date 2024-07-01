西雅圖治水 擬提高公用事業費率

西雅圖公用事業局(SPU)施作汙水排放工程。(取自SPU臉書)

西雅圖 建造中的大型抽水站已耗費比預期更多的資金，市府規畫提高及延長徵收公用事業費率，以使這項包含隧道、儲運汙水、運河的工程得以繼續。目前初步規畫由4.2%升至4.7%，期間為2025至2030年。

新的儲存隧道、抽水站和輸運管道，現今估計的總成本超過7億美元，是西雅圖和金恩縣（King County）共同努力的一部分，旨在大雨時阻止汙水和雨水湧入華盛頓滯洪湖的航運運河。

在西雅圖舊社區，來自浴室的汙水和街道排水的雨水，會通過同一個古老的排水下水道系統排出。遇到暴雨時，有時會壓倒這些管道，一些受汙染的汙泥（約10%的汙水、90%的雨水）會倒入運河。

當隧道完工運行時，這條直徑19呎的隧道將收集高達3000萬加侖的水，抽水站則將把這些汙泥引向該縣的西點處理廠（West Point Treatment Plant） 。

這項計畫的執行官沃德（Keith Ward）表示，隧道和抽水站每年應可減少超過7500萬加侖的對環境有害的外洩；是對普吉特海灣（Puget Sound）和我們地區的一項投資。但這巨型工程在過程中遇到許多障礙，包括與疫情 相關的干擾、勞動力短缺、建築材料上漲及一塊損壞隧道挖掘機的巨石。

機器的挖掘工程去年6月結束，比預期延遲約十個月；工人們至今還未開始建造抽水站，部分原因是去年該市遇到了投標問題。這意味隧道要到 2027年才能投入使用，比西雅圖和金恩縣同意的計畫晚了兩年。

公用事業局於2021年獲批准的六年業務計畫，估計年均費率將提高4.2%，實際費用則是每年由市議會核定。但自那時以來，船運運河項目的成本增長約25%。新六年計畫的漲幅為4.7%以處理該地區的自來水、汙水、固體廢棄物和排水。如果市府要為新增的成本負擔三分之二及縣府負擔三分之一，漲幅可以降至4.5%。

在6月26日西雅圖市議會的委員會會議上，市府官員指出，波德（Ballard）抽水站近1.9億美元的新價格，並非西雅圖公用事業局提高及延長徵收公用事業費率的主因。然而，這是當前公用事業局財政緊縮面臨挑戰的一個突出例子，當建設、借貸和其他成本攀升之際，該機構正需要升級老舊系統。抽水站將服務的隧道從沃林福德（Wallingford）到波德共長達2.7哩，目前尚未投入營運。

上周，這項計畫得到喘息時間，因為美國司法部、美國環保署和華盛頓州生態局宣布修改協議，包括將2027年設定為運河項目的完成日期。若縣議會和市議會均批准，新協議將使當地官員有更多時間完成減少汙水外洩項目。

待市議會批准後，公用事業局提出的這項新的經營計畫，將使典型房居民的月費從現在的245美元，升至2030年的325美元，典型公寓的月費則由142美元增至187美元。提供電力的西雅圖電力局費用另計。

儘管公用事業局和電力局都是西雅圖政府的一部分，但它們的運作大多由用戶支付，而不是由西雅圖市府陷入赤字的一般基金支持。公用事業每隔幾年制定新的營運計畫，再由市議會每年確定費率，並為低收入 用戶提供折扣和緊急援助。

波德抽水站是運河項目最近成本增加的主要原因，沃德表示，與隧道不同，抽水站在後疫情時期的市場上出價時面臨著一個棘手的情況。僅有一家承包商在2023年對該站出價，提交了一份高達2.13億美元的提案，導致官員暫停工程。今年重啟工程，使用新的合同細節，並從三份提案中選擇了1.87億美元的最低價，他們原希望這項工程的成本為1億到1.25億美元。