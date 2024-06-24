西雅圖2中學 今秋開始 學生上課禁用手機

西雅圖兩所學校今秋開始，上課期間學生禁用手機，須放入由「Yondr」開發的附鎖袋內，放學才可解鎖取回。(圖取自Yondr官網)

西雅圖 時報報導，自今年秋季開學開始，西雅圖漢彌敦國際學校(Hamilton International School)與Robert Eagle Staff中學學生，在校期間必須將手機鎖在小袋子中，禁止使用。

西雅圖兩所中學加入全國越來越多學校設置無手機區域(cellphone-free zones)的行列，以減少上課期間的干擾，加強學生心理健康 並改善紀律。

學校手機禁令出現，正值各界對校內使用科技產品的強烈反對，並且憂心社群媒體導致學生心理健康產生負面影響擔憂之際。在西雅圖，漢彌敦國際學校由家長教師協會(PTSA)主導學校新政策。

佛羅里達州近來通過一項法律，要求學區 制訂政策禁止學生在上課期間使用手機。加州州長紐森18日宣布，計畫與立法機關合作，限制學生在校內使用智慧型手機；同日，洛杉磯學區投票決定自明年開始、禁止學生在上課期間使用智慧型手機。

紐森發出聲明前一日，美國衛生局長穆爾蒂(Vivek Murthy)在紐約時報發表評論文章指出，學校「應該確保在教室學習與社交時間是無手機的體驗」。他表示，支持在社交媒體平台加註警告標示，並警告「社交媒體會對青少年的心理健康造成重大傷害」。這樣的標示，需要國會採取行動。

在西雅圖，學校可以決定是否在校內建築物使用手機與其他個人電子裝置。學區發言人雷德蒙(Bev Redmond)日前表示，這項政策持續存在。

漢彌敦國際學校與Robert Eagle Staff中學是西雅圖最早提出手機禁令的學校。推動禁令相關人士表示，希望為學生在校的6小時時間內、創造安全學習空間，教師也能有更多時間專注教學。Robert Eagle Staff中學校長史托威爾(Zac Stowell)指出，學生使用手機造成干擾、導致教師每周在每堂課損失5-15分鐘教學時間，手機禁令讓學生有機會完全專注在課堂學習，並與同齡學生建立有意義交流。

Robert Eagle Staff中學每名學生，將被配有一個袋子，學生在開學上課時，須將手機與智慧型手表放入袋中，並將上鎖袋子存放在背包或儲物櫃，放學時取回。教室、走廊與其他指定區域將裝置特殊裝置來解鎖袋子。

放置手機的附鎖袋子由總部在加州的「Yondr」提供，每個學生袋子售價30元。漢彌頓國際學校PTSA支付折扣後價格費用。Robert Eagle Staff中學則運用PTSA經費與捐款支付費用。

Yondr表示，全美目前約有2000所學校使用附鎖袋子計畫。執行長杜吉尼(Grahma Dugoni)認為，大眾對學校手機使用的看法，發生巨大變化。科技確實有相當好的實用性，但在部份情況，會對學生產生負面影響，包括他們對批判性思考、社會發展、課堂參與及隱私問題。