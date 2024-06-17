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西夏一周╱水中細菌過高 西雅圖關閉多處海灘

編譯組／綜合報導
水中細菌過高，西雅圖關閉多個湖濱海灘。圖為Green Lake。(取自官網)
水中細菌過高，西雅圖關閉多個湖濱海灘。圖為Green Lake。(取自官網)

金恩縣（King County）公園與娛樂部門呼籲民眾，遠離西雅圖地區多個湖濱海灘，因為測試發現水中細菌含量過高，這意味著水中含有來自人類、寵物或野生動物的糞便。

病菌可能引起皮疹、腹瀉、嘔吐或噁心、胃痛、頭痛或發燒，還可能引起眼、耳、鼻、喉或皮膚感染。

金恩縣每周都在華盛頓湖、Sammamish湖、Green Lake及西雅圖地區其他受歡迎的公共游泳海灘進行水質測試。當一個海灘因細菌含量而被關閉時，部門將聯繫當地的汙水處理機構，了解是否有汙水洩漏的可能性。

西雅圖中學生 上學時要鎖手機

西雅圖漢密爾頓國際中學（Hamilton International Middle School）決定，從2024-2025學年起推行強制性計畫，要求學生在上課期間將手機、智能手錶和耳機封存在袋子裡。這個有帶鎖機功能的帆布袋是Yondr公司創建的系統，學生可在放學後在解鎖站解鎖。

此前，該中學難以執行要求學生整個學校日都不使用手機的政策。校長Eric Marshall博士表示，教師每天可能花費「數小時」處理與手機相關的問題。

學生將隨身攜帶這些袋子，並在學校日結束時解鎖，如果學生需要離開校園參加約會或體育活動，也可以提前解鎖。漢密爾頓是西雅圖第一所使用這種袋子的學校，預計其他西雅圖學校將在未來幾周內宣布類似計畫。

檀香山市中心13日大停電 影響廣泛

檀香山市中心13日停電9小時，經過夏威夷電力公司人員搶修，於晚上7時恢復供電。(...
檀香山市中心13日停電9小時，經過夏威夷電力公司人員搶修，於晚上7時恢復供電。(取自X平台)

夏威夷檀香山市中心地區13日上午10點發生大規模停電，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）工作人員經九小時搶救後，終於晚上7時20分許恢復供電 。停電範圍從唐人街到議會區，儘管只有900個客戶受到影響，但其中許多是擁有數百名租戶的辦公大樓和公寓。

這次停電與一般住宅區停電不同，因為在市中心，許多政府機構、企業和公寓受到影響，從夏威夷最高法院、州議會和夏威夷銀等行等都在長長的受影響名單中。沒有電力的州府辦公室關閉；多家大型企業讓員工提前下班；法院也將提交文件的截止日期延長。

夏威夷電力公司 表示，停電起因是一條地下電纜損壞，導致Iwilei變電站的電力過載。這些地下電纜安裝於1960年代和1970年代，大多數是原始設備。

強生7億和解金 夏威夷分到530萬

製藥公司強生（Johnson & Johnson）因涉嫌誤導性營銷，達成一項7億元的全國性和解協議。夏威夷將在三年內獲得530萬元的賠償。

這項調查於2019年由美國司法部在包括夏威夷在內的42個州發起，起因是強生公司被指控誤導消費者其滑石粉產品的安全性。2020年，該公司停止在美國生產和銷售嬰兒爽身粉和身體爽身粉產品。該和解協議目前正等待司法批准。

夏威夷 西雅圖 寵物

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