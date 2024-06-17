哈萊阿卡拉火山頂擬建造新望遠鏡 茂宜島議會反對

哈萊阿卡拉山頂的晴空與乾燥空氣，為觀測太空提供世界上最好的條件。但是，茂宜島議會反對美國太空軍事部門在這火山上建造新望遠鏡。(圖取自國家公園管理局官網)

夏威夷茂宜島 地方官員日前投票反對美國軍方提議在哈萊阿卡拉火山(Haleakala volcano)山頂建造新望遠鏡，此為回應島上反對最新天文台計畫。

美國太空 部隊(U.S. Space Force)與空軍(Air Force)欲在茂宜島最高山風哈萊阿卡拉火山山頂，建造一座新機構，用於追蹤太空物體。

然而，茂宜島縣議會以9比0的投票結果、通過反對計畫的決議。他們表示，哈萊阿卡拉火山山頂是一個神聖之地，是用於舉行宗教儀式、祈禱以及與祖先們聯繫。

決議內容指出，哈萊阿卡拉山的象徵、已經超越了火山本身，山頂被認為是「wao akua」或「眾神的境界」(realm of the gods)，並且是夏威夷原住民參與傳統習俗的深層靈性精神地點。

美聯社報導，據了解，美國太空部隊尚未完成對現有哈萊阿卡拉山望遠鏡現場、先前發生700加侖柴油洩漏的清理工作。去年發生漏油事件，當時為備用發電機供應燃料的幫浦，因為雷雨期間而未關閉。

原擬計畫設置的新設施名稱為「AMOS STAR」，其為「空軍茂宜光學」(Air Force Maui Optical)與「超級計算機站小型望遠鏡先進研究」(Supercomputing Site Small Telescope Advanced Research)的縮寫。將配備6台安裝在圓頂內的望遠鏡，以及一台裝置在設施頂端的圓頂望遠鏡。

茂宜縣決議敦促軍方，聽取社區呼籲，停止望遠鏡發展計畫。也敦促國家公園管理局、聯邦航空管理局與夏威夷土地與自然資源部，拒絕發給計畫許可。

哈萊阿卡拉山頂的晴空與乾燥空氣，為觀測太空提供世界上最好的條件。大島上的莫納克亞山頂(Mauna Kea)，則已設置約十多個望遠鏡。

哈萊阿卡拉山海拔1萬23英尺，已有夏威夷大學多個天文台與現有美國太空部隊望遠鏡，稱為「茂宜太空監測園區」(Maui Space Surveillance Complex)。2017年，抗議人士試圖阻止在哈萊阿卡拉山建設新天文台，但建設仍持續，井上太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope)於2020年公布第一次影像。

另一方面，大學聯盟曾於2019年提議在莫納克亞山建造名為「Thirty Meter Telescope」新天文台，引發大規模抗議。計畫目前停擺，規劃者正尋求國家科學基金會經費資源。