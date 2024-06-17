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哈萊阿卡拉火山頂擬建造新望遠鏡 茂宜島議會反對

編譯組／綜合報導
哈萊阿卡拉山頂的晴空與乾燥空氣，為觀測太空提供世界上最好的條件。但是，茂宜島議會反對美國太空軍事部門在這火山上建造新望遠鏡。(圖取自國家公園管理局官網)
哈萊阿卡拉山頂的晴空與乾燥空氣，為觀測太空提供世界上最好的條件。但是，茂宜島議會反對美國太空軍事部門在這火山上建造新望遠鏡。(圖取自國家公園管理局官網)

夏威夷茂宜島地方官員日前投票反對美國軍方提議在哈萊阿卡拉火山(Haleakala volcano)山頂建造新望遠鏡，此為回應島上反對最新天文台計畫。

美國太空部隊(U.S. Space Force)與空軍(Air Force)欲在茂宜島最高山風哈萊阿卡拉火山山頂，建造一座新機構，用於追蹤太空物體。

然而，茂宜島縣議會以9比0的投票結果、通過反對計畫的決議。他們表示，哈萊阿卡拉火山山頂是一個神聖之地，是用於舉行宗教儀式、祈禱以及與祖先們聯繫。

決議內容指出，哈萊阿卡拉山的象徵、已經超越了火山本身，山頂被認為是「wao akua」或「眾神的境界」(realm of the gods)，並且是夏威夷原住民參與傳統習俗的深層靈性精神地點。

美聯社報導，據了解，美國太空部隊尚未完成對現有哈萊阿卡拉山望遠鏡現場、先前發生700加侖柴油洩漏的清理工作。去年發生漏油事件，當時為備用發電機供應燃料的幫浦，因為雷雨期間而未關閉。

原擬計畫設置的新設施名稱為「AMOS STAR」，其為「空軍茂宜光學」(Air Force Maui Optical)與「超級計算機站小型望遠鏡先進研究」(Supercomputing Site Small Telescope Advanced Research)的縮寫。將配備6台安裝在圓頂內的望遠鏡，以及一台裝置在設施頂端的圓頂望遠鏡。

茂宜縣決議敦促軍方，聽取社區呼籲，停止望遠鏡發展計畫。也敦促國家公園管理局、聯邦航空管理局與夏威夷土地與自然資源部，拒絕發給計畫許可。

哈萊阿卡拉山頂的晴空與乾燥空氣，為觀測太空提供世界上最好的條件。大島上的莫納克亞山頂(Mauna Kea)，則已設置約十多個望遠鏡。

哈萊阿卡拉山海拔1萬23英尺，已有夏威夷大學多個天文台與現有美國太空部隊望遠鏡，稱為「茂宜太空監測園區」(Maui Space Surveillance Complex)。2017年，抗議人士試圖阻止在哈萊阿卡拉山建設新天文台，但建設仍持續，井上太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope)於2020年公布第一次影像。

另一方面，大學聯盟曾於2019年提議在莫納克亞山建造名為「Thirty Meter Telescope」新天文台，引發大規模抗議。計畫目前停擺，規劃者正尋求國家科學基金會經費資源。

太空 夏威夷 茂宜島

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