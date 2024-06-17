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華州馬卡部落 將可恢復捕鯨 保育衝突埋變數

編譯組／綜合報導
華盛頓州馬卡部落可恢復捕獵鯨魚，但野生動物生物學家舒伯特表示，期望馬卡部落與政府重新考慮捕鯨的必要性，並倡導保育取代迫害。(圖取自動物福祉研究所臉書)
華盛頓州馬卡部落可恢復捕獵鯨魚，但野生動物生物學家舒伯特表示，期望馬卡部落與政府重新考慮捕鯨的必要性，並倡導保育取代迫害。(圖取自動物福祉研究所臉書)

美國日前授予華盛頓州馬卡印第安部落(Makah Indian Tribe)長久以來尋求的豁免、恢復捕獵鯨魚，其有助於自1999年以來首次批准鯨魚捕獵開道，並為部落與動物權益活動人士的新衝突、埋下伏筆。

馬卡部落是奧林匹克半島西北端的一個擁有1500人的部落，也是唯一擁有專門關於捕鯨權規定的美洲原住民部落。但在尋求恢復灰鯨捕獵的過程中，面臨超過20年的法庭挑戰、官僚主義聽證會與科學審查。

美國國家海洋暨大氣總署漁業部門決定，根據禁止傷害海洋哺乳動物的「海洋哺乳動物保護法」授予豁免，允許馬卡部落在十年內捕獵最多25隻北太平洋灰鯨，每年限制2-3隻。目前灰鯨數量約有2萬隻。

部落慶祝決定通過，但表示爭取豁免所需時間太長。

美聯社報導，馬卡部落委員會主席格林(Timothy J. Greene Sr.)在聲明指出，捕鯨仍是馬卡人身分、文化、生存與精神核心，部落認為灰鯨是神聖的。自從1999年成功捕獵迄今，已失去許多了解部落捕鯨習俗的年長者，另一個世代的馬卡人已長大，但沒有能力執行或體驗祖先保留下來的捕鯨傳承。

當局恢復捕鯨將有時間限制安排，是為避免可能傷害到訪的瀕臨絕種的西北太平洋灰鯨、目前尚存約200-300隻，以及一群約200隻通常在夏季與秋季沿著西北海岸覓食的灰鯨。

儘管如此，部分障礙仍存在。部落必須根據制定「捕鯨管制公約法」(Whaling Convention Act)的聯合國相關組織簽訂合作協議，並且必須獲得捕獵許可證，其過程需要為期一個月的徵詢公眾意見時間。

於此同時，長期反對捕鯨的動物權益倡議人士也在法庭上、質疑當局的決定。總部位在華府「動物福祉研究所」(Animal Welfare Institute)資深野生動物生物學家舒伯特(DJ Schubert)表示，研究所反對發放捕獵許可證，但可能等到最後通過後、才決定是否提出訴訟。

他指出，雖然北太平洋東部灰鯨數量，目前看來尚可，但近年來數字起伏劇烈，無人知曉隨著氣候變遷持續影響北極，鯨魚將如何生存。儘管完全尊重部落的文化習俗及傳統，但不同意需以捕鯨來延續傳承。期望隨著決定過程開展，也許馬卡部落與政府可重新考慮捕鯨的必要性，並倡導保育取代迫害。

原住民 氣候變遷 華盛頓州

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