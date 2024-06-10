西夏一周╱西雅圖訂新規 加速處置空屋

金恩縣5月的中位數房價已突破百萬美元。（取自地產網站Toll Brothers）

西雅圖 市議會5日批准一項新規則，賦與西雅圖消防局長的權力，可宣布一棟建築為「公害（public nuisance ）」，選擇封鎖、加固或拆除建築，取代目前須經市府建設官員檢查等繁瑣的流程，確保公共安全。

就在議會通過這一天，一棟空置建物發生致命火災，造成一人死亡、三人受傷，更加凸顯賦與消防局單方面行動權力的必要性，以加快對廢棄和不安全建築物的處理程序。市政府監控大約300棟空置建築，其中42棟被認為是危險建築。

金恩縣房價 中位數 突破100萬元

西北多重上市服務公司（NWMLS）5日公布，儘管高昂的抵押貸款 利率使許多潛在買家卻步，但金恩縣（King County）5月的房價中位數突破了100萬元，較去年同期上漲10%，創下歷史新高。

即使遷往西雅圖的人口增速放緩，西雅圖和其他昂貴的西海岸市場仍繼續吸引人們到高薪技術工作，西雅圖5月的中位數房價為96.5萬元，年漲7%。根據Redfin的數據，為了在當前的利率下負擔得起西雅圖地區的中位數房屋，首付20%的購房者將面臨每月5800元的抵押貸款支付，比去年增加10%。

百萬元的中位數房價凸顯過去兩年西雅圖地區購房者面臨的雙重壓力。高抵押貸款利率推高了每月還款額，並抑制了新房需求，本應使房價降溫，但房價居高不下且持續上漲，主因是該地區待售房屋極少。

檀香山維持短期租賃者高房產稅

檀香山短期租賃屋仍將繳交高於住宅的房產稅。（取自度假網站Happy Vacation）

檀香山市議會5日通過新年度預算，45億元的年度預算對短期租賃業主維持了較高的稅率，以避免削減更多的城市服務。

市議會去年創建了一個新的房產稅類別，對短期租賃房產收取介於住宅和酒店之間的稅率。許多短期租賃業主反對新的稅率，這將使他們的支付額增加一倍多。

Kamaka Air Cargo 突停業受關注

Kamaka Air Cargo4日起突然停業多日，主因有一些問題令美國聯邦航空總署（FAA）感到不安，由於Kamaka是唯一為莫洛凱島（ Molokai）及拉奈島（Lanai）提供空運貨物服務的航空公司，因而引起鄰近島嶼企業和居民的日益關注。

該公司新任首席執行官Dave Hinderlan表示，公司希望盡快恢復服務；也已聘請TransAir貨運公司接管緊急貨物航班，運送藥品到像莫洛凱這樣的地方，這是卡納卡卡伊（Kaunakakai）唯一的藥店。藥店業者表示，如果我們的藥品沒有及時到達，可能會關乎生死，這是非常嚴重的問題。

該公司已開始招聘飛行運營專員、首席飛行員和飛行運營總監，這些都是FAA認證所必需的職位。Kamaka Air Cargo希望本周恢復營運。