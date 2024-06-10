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西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

記者江碩涵／西雅圖報導
交通部觀光署在西雅圖舉行台灣觀光推廣會，長榮、華航、星宇及達美等航空業者代表和觀光署國際組科長柯怡君、西雅圖旅遊局執行長Tammy Canavan等人參與。（主辦單位提供）
交通部觀光署在西雅圖舉行台灣觀光推廣會，長榮、華航、星宇及達美等航空業者代表和觀光署國際組科長柯怡君、西雅圖旅遊局執行長Tammy Canavan等人參與。（主辦單位提供）

2024年西雅圖直飛台灣班機激增，為台灣觀光旅遊業帶來重要機遇，台灣作為北美旅客過境與觀光旅遊目的地的潛力顯著。交通部觀光署6月3日與當地政府、旅行社、航空業者及展演團體在西雅圖舉行台灣觀光推廣會，吸引35家西雅圖當地旅遊業者參與，洽談商機熱絡。

台觀光署率團來美推廣 推動交流

台灣文化體驗驚艷許多西雅圖的觀光業者。（主辦單位提供）
台灣文化體驗驚艷許多西雅圖的觀光業者。（主辦單位提供）

四大航空相繼增班、開航加持下，西雅圖成為今年台灣觀光重點市場之一。駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清表示，2023年美國來台旅客為52萬9532人次，51.9%目的為觀光，為全球來台旅遊市場第四名，今年6月起華航、星宇與達美航空陸續新增西雅圖直飛台灣航班，每周約46班，綿密航網提升北美旅客前往台灣並轉機至東亞各國的便利性，有效提升雙方觀光成長，更能進一步推動文化交流與互動。

交通部觀光署國際組組科長柯怡君表示，台灣擁有豐富且多元的自然風景、生態與文化，可滿足北美旅客對旅遊目的地的想像，上個月，觀光署發布全新觀光品牌3.0版就是以「TAIWAN–Waves of Wonder」，邀請西雅圖居民挖掘台灣無窮魅力與驚喜。

沉浸式台灣體驗 吸引業者參與

推廣會沉浸式的台灣體驗，吸引許多與會的觀光業者熱烈參與。（主辦單位提供）
推廣會沉浸式的台灣體驗，吸引許多與會的觀光業者熱烈參與。（主辦單位提供）

推廣會成果豐碩，其中包含西雅圖旅遊局CEO-Tammy Canavan、大西雅圖夥伴商會聯盟CEO Brian Surratt到場，現場活動豐富，國際級紙雕老師洪新富帶來台灣生態摺紙互動、彩繪老師曾炎輝的絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊舉行「茶辦桌體驗」以及窗花木器杯墊等手作活動。沉浸式台灣體驗吸引許多與會業者熱烈參與。

活動壓軸由華航、達美、長榮與星宇航空分別贊助台灣—西雅圖來回機票，搭配台灣旅宿、交通與文創業者等所贊助住宿券、套裝行程、交通券與文化禮盒，幸運中獎的西雅圖業者們興奮不已，迫不及待地想感受台灣風情，並將台灣的精采分享給他們的客戶。

北美首站西雅圖推廣活動圓滿結束，代表團繼續前往洛杉磯、舊金山，分別於6月5日及7日舉辦台灣觀光推廣會。為表對美國來台市場的重視，觀光署長周永暉親臨洛杉磯場次，激勵雙邊業者，加強台美兩地旅遊業者合作商談，期促進雙邊業者合作契機，鼓勵當地業者包裝台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客到台灣觀光。

西雅圖觀光推廣會上分享台灣觀光資源，提升在地業者對台灣的認知與了解。（主辦單位提...
西雅圖觀光推廣會上分享台灣觀光資源，提升在地業者對台灣的認知與了解。（主辦單位提供）

觀光 西雅圖 洛杉磯

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