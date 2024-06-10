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40萬飆至330萬 夏威夷公寓社區保費暴增 業主不滿

編譯組／綜合報導
夏威夷公寓社區保費上漲，帶給夏威夷各地公寓業主衝擊。(圖取自夏威夷州府臉書)
夏威夷公寓社區保費上漲，帶給夏威夷各地公寓業主衝擊。(圖取自夏威夷州府臉書)

夏威夷一棟公寓大樓社區接獲2024年保險帳單，保費從原本不到40萬元暴增至330萬元。業主表示，因為保費漲價，公寓業主每年保費將增加數百元至數千元、具體取決於房屋面積，生活成本因保費上漲而意外增加，對部分家庭來說，負擔太重。

對於住在夏威夷公寓的約40萬人來說，公寓社區保費增加情況，越來越多。保險專家指出，夏威夷公寓保險業正處於「硬市場」(hard market)，很難以優惠價格購買保險。然而，保費上漲、費用轉嫁到居民身上。

夏威夷保險局長伊藤(Gordon Ito)表示，一連串事件導致市場困難，保費飆漲帶給夏威夷各地公寓業主衝擊。他說，政府可做的事件不多，因為再保險市場(reinsurance market)已超出控制範圍。

但是，仍有希望。例如，獨棟住房業主似乎沒有受到高額保費上漲的影響，儘管其已對公寓居民帶來打擊。此外，硬市場似乎已開始軟化，保險市場實際上已開始穩定。

根據保險公司「國際巨災保險管理公司」(International Catastrophe Insurance Managers，簡稱ICAT)，夏威夷以外地區發生的事件，是主要導致硬市場的原因。ICAT「巨災保險時代變化」報告指出，導致保費上漲的一個因素，是過去幾年所有商品價格幾乎都飆漲。

由於通貨膨脹，更換與修整受損財產的成本增加，因而推高索賠價格，進而提高保費。若保險公司收取保費不足夠，就面臨無法全額支付索賠的風險。伊藤表示，不僅是建築物保險，汽車保險等成本增加，也給保險公司帶來必須提高保險費率以補足損失的壓力。

此外，比通膨更嚴重的是大規模災難導致索賠上升。報告指出，加州野火與墨西哥灣沿岸颶風等災難，加上新冠疫情，推動全國保險市場硬化。伊藤指出，茂宜島山火導致的財產保險損失、估計有31億元。

由於理賠損失，保險公司正在調整改變財產保險的標準，伊藤認為，可能顯示其將撤出被認為有風險的領域，或不再更新部分類型保險。例如，在夏威夷有傳聞稱，某家保險公司已停止為木造公寓大樓續保，但現無法證實此消息。

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