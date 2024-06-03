州長簽署 夏威夷住房法案啟動 逾40年重大改革

夏威夷州長格林簽署住房法案，期望可快速啟動更多房屋建設，解決住房短缺問題。(圖取自夏威夷州長格林臉書)

夏威夷州 長格林(Gov. Josh Green)日前簽署多項住房法案，期望可快速啟動更多房屋建設，解決住房短缺問題。夏州住房危機正迫使當地出生居民，搬到其他生活成本較低的州。

州長簽署主要法案內容，包括要求各縣至2026 年之前，允許住宅用地在所有住宅區地塊上，至少可建造兩個附屬住宅單元 (ADU)。並允許重新配置商用區建築、提供民眾居住。另一項重要法案內容，是將允許州府債券提供經費給住房基礎設施。

民主黨 籍州長格林表示，夏威夷缺少教師、護士、消防人員與其他必須工作人員，因為他們無法負擔住房。他在簽署法案之前的新聞發布會指出，住房議題存在部分的根本性失衡，希望法案通過可恢復一些平衡。

州眾議會住房委員會主席、民主黨眾議員埃夫斯林(Rep. Luke Evslin)表示，新法律不會在一夜之間解決夏威夷的住房危機。但是，他認為這是立法機構超過40年來、通過最重要的住房監管法規與分區改革。他指出，有壓倒性證據表明，建造房屋越多，就可壓低房市價格，或至少發生影響、例如減緩房價上漲速度。

然而，在要求各縣允許在住宅區建造更多房屋的法案內容，在立法機關遭遇巨大阻力，部分立法人士表示，他們的選民擔憂，其將毀壞社區。

民主黨參議員、參議院住房委員會主席章培志(Sen. Stanley Chang)指出，根據新法律，各縣府將保留建設最小地塊面積、以及控制基礎設施連接許可申請的權力。

埃夫斯林表示，活化建築(adaptive reuse)法案將振興市中心地與尚未充分利用的購物中心，並協助民眾可選擇住在工作地點附近。

夏威夷大學經濟研究組織近來發布一份報告發現，去年夏威夷州有56%家庭「租金 負擔沉重」(rent-burdened)、意即收入30%以上用於租金。有超過四分之一家庭，將收入一半以上用在租金。報告顯示，僅有五分之一的夏威夷家庭，可負擔中等價格獨棟住房的貸款。