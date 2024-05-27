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全美成長最快大城市 西雅圖跌出前十名

編譯組／綜合報導
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是，新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是，新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)

西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是，新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。

「西雅圖時報」報導，美國人口普查局日前發布數據顯示，2022年7月1日至2023年7月1日，西雅圖人口增加約5900人，成長率為0.8%。對於許多城市來說，這可能是可觀數字，但對西雅圖來說，與過去十年相較，看起來有些疲弱不振，因為過去的人口成長率，逐年都超過2%。

西雅圖目前在美國50個人口成長最快的城市中排名第13位。以全美來看，西雅圖仍然是全美第18人口最多的城市、擁有約75萬5100名居民。

亞特蘭大位居人口成長最快城市榜首、去年人口成長2.4%，沃斯堡(Fort Worth)人口成長2.2%、萊利(Raleigh)成長1.9%分別位居第二、第三。佛羅里達州有3個城市進入前十名，包括傑克森維爾(Jacksonville)、邁阿密與坦帕(Tampa)。

在前十個人口成長最快的城市中，有九個城市位在陽光地帶(Sunbelt)，唯一例外是華府、成長1.2%，排名第九。去年，人口成長最快十個城市中，也有九個位在陽光地帶，僅有西雅圖為例外。

德州也在人口數量增長最多城市名列前茅，包括名列第一的聖安東尼(San Antonio)，增加近2萬2000人。西雅圖人口數量成長排名第21。

在經歷2010年代人口成長榮景之後，西雅圖因為疫情導致人口流失。人口普查數據最初顯示，自2020年至2021年，人口減少約4300人，之後又將此一數字修正為8800人。考量當時情況，人口減少並不令人驚訝。

但是，疫情第二年，西雅圖已驚人方式反彈。2021年至2022年，西雅圖市再次成為全國成長最快城市、新增人口近1萬8000人，成長率為2.4%。

儘管西雅圖人口成長目前速度減慢，但至少沒有流失太多人口。在美國50個最大城市中，去年有15個城市人口減少，2個城市成長率為零。費城人口減幅最大、下降1%，其次是紐約、人口流失0.9%。

西雅圖 人口普查 疫情

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