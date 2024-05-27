西夏一周╱西雅圖太平洋購物中心 減價75%出售

西雅圖太平洋購物中心以減價75%賣給洛杉磯買家。(取自Google Map)

根據22日提交的紀錄，西雅圖太平洋購物中心（Pacific Place Mall）及其地下停車場以總價8,825萬元出售，僅為其上次交易價值的四分之一，減幅達75%。買家是洛杉磯的BH Properties。

該購物中心2020年完成一項數百萬元的翻修，但一直難以吸引知名零售商。最近一個離開的名店是上月宣布的Lululemon。

受疫情 影響，太平洋購物中心曾為一些藝術家和小企業提供折扣的臨時租約，增加一些新商戶。購物中心仍然明亮，但感覺冷清且有55%的空間空置，大部分人流是前往頂層的AMC劇院或鼎泰豐。

州長英斯利拒絕削減風電場提案

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)力挺風電計畫。(州長辦公室臉書)

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）力挺該州最大風電場案，拒絕一項州委員會削減該發電場的建議，使得耗資17億元的Horse Heaven Hills風電場持續推進。

這項風電場提案規劃在山坡上設置222台風力渦輪機，外加三個覆蓋5447英畝的太陽能陣列。自2021年提出以來，就引發當地者反對者。上月，該州能源設施選址評估委員會提出削減建議，理由是在該地區發現了瀕臨危機的鐵鏽色鷹（ferruginous hawk）巢穴。不過，擁有最終決策權的英斯利在23日拒絕了這項建議，並要求重新審視。

檀香山動物園 將辦夏季狂野音樂會

檀香山動物園6月12日起將舉辦一系列夏季音樂會。(取自官網)

夏威夷 檀香山（Honolulu ）將在6月12日至7月24日期間的每周三晚上，舉行一系列夏季狂野音樂會，特邀屢獲殊榮的藝人演出，展示當地才華。

領銜表演者將在下午6時至7時上台。每場音樂會前，觀眾可參加各種活動，包括教育站、兒童互動展覽和知識問答遊戲，Henry Kapono 基金會的「崛起藝術家計畫」的開場表演於下午5時開始，民眾須於下午4:30前入場。

音樂會門票價格為：檀香山動物園協會會員每人10元，非會員每人15元；3至12歲的兒童5元，2歲以下免費。

EBT詐騙橫行，夏威夷發布全州警報。(取自官網) 2 class="content_title_1">EBT詐騙橫行 夏威夷發布全州警報

夏威夷人力資源廳（Department of Human Services）日前發出一項全州性的詐騙警報，因為接獲報告，稱來自電話號碼1-866-264-2925的欺詐性自動撥號。

這些通話以「歡迎使用夏威夷EBT客戶服務熱線」問候收件人，然後要求來電者輸入他們的16位卡號。EBT代表電子福利轉帳（Electronic Benefit Transfer），也稱EBT卡。DHS強調，這些電話並非合法，州機構永遠不會主動聯繫要求提供卡號或PIN碼；民眾收到這些請求時要小心，不要分享個人信息。