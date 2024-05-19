金恩縣部分企業最低時薪調升至20.29元 全美最高

金恩縣批准將縣轄區最低時薪調升為全國最高。圖為金恩縣議會辦公室。(圖取自金恩縣議會臉書)

大都會金恩縣議會(Metropolitan King County Council)日前投票通過提案，調升縣轄區非法人企業(unincorporated areas)時薪3元，使其高於西雅圖最低時薪 水平，並與華盛頓州 塔克維拉(Tukwila)全國最高時薪水平相同。

「西雅圖時報」報導，這項立法僅適用於金恩縣轄區，將大企業的最低薪資提高至每小時20.29元。這個全國最高的最低時薪水平、最初僅適用於至少擁有500名員工的企業。

適用500人以上企業 2025年1月1日生效

金恩縣發言人艾利雅(Kristin Elia)表示，縣長康斯坦丁(Dow Constantine)計畫簽署提案。新制最低薪資將於2025年1月1日生效，時薪將隨著通貨膨脹而逐年調漲。

支持人士表示，更高薪資將支持金恩縣有工作卻難以維持收支平衡的在職居民。金恩縣議員查希來(Girmay Zahilay)認為，儘管他們每天上班，卻無法負擔房租、汽油及養育孩子的費用。

提案以7比2票數獲得通過，議員鄧恩(Reagan Dunn)與瑞希包爾(Pete von Reichbauer)投反對票。鄧恩在會議上表示，擔心小型商家、特別是金恩縣農村地區的小型企業，將受到提高時薪的影響。

金恩縣最低薪資水平與塔克維拉薪資標準，並列華盛頓州與全國最高水平。西雅圖最低時薪為19.97元。金恩縣是繼多個城市採取類似調升時薪行動之後，成為華盛頓州第一個提高最低薪資的縣。

倡議調漲薪資組織「Raise the Wage Renton」前主席札祖塔(Guilermo Zazueta)表示，在過去十年裡，見到西雅圖與太平洋西北地區在如何制定最低薪資，以及最低薪資對員工影響，成為全國領先者。交通工會組織「Transit Riders Union」秘書長威爾森(Katie Wilson)期望，金恩縣議會提高薪資的作法，可鼓勵其他城市，可通過類似措施。

不過，有部分企業主與員工批評法案，認為將導致物價上漲、失業與員工時間縮短。鄧恩提出法案修正案，欲將員工總薪酬例如醫療保險福利、小費與獎金，納入最低薪資，但未在議會獲得通過。

縣轄區非法人企業 約有4100家受影響

除了500名員工以上企業調漲時薪之外，員工人數少於15名、總收入低於200萬元的企業，最低薪資將減少3元至時薪17.29元。員工人數超過15人但少於500人的企業，最低時薪將減少2元至18.29元。

據了解，金恩縣轄區非法人企業約有4100家企業受到薪資調漲影響。目前，聯邦最低時薪為7.25元，但已有30個州已將時薪調整高於此水平之上。