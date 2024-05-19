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停拆訴訟再遭駁回 檀香山「天堂階梯」將拆除

編譯組／綜合報導
法官駁回停止拆除檀香山「天堂階梯」訴訟。(圖取自Friends of Haiku Stairs官網)
法官駁回停止拆除檀香山「天堂階梯」訴訟。(圖取自Friends of Haiku Stairs官網)

法官凱達多(Judge Lisa Cataldo)日前裁定，檀香山縣市政府可繼續拆除「天堂階梯」(Haiku Stairs)。

天堂階梯是一座二戰時期的軍事設施，座落在庫勞山(Koolau mountains)風景優美山脊上。由於法律責任與居民對健行人士投訴，檀香山市於2021年決定拆除這座殘破的階梯。

今年4月，「天堂階梯之友」(Friends of Haiku Stairs)提出訴訟，稱檀香山市拆除階梯並未遵照合宜的歷史保護程序，並要求法官在法庭聽證會上、停止市府拆除行動。

凱達多13日下午對初步禁令做出裁決，稱原告「尚未確認訴訟成功的實質可能性或可能造成無法彌補的損害。」(have not established a substantial likelihood of success on the merits or irreparable harm.)

這次是「天堂階梯之友」組織第二次提出告訴，試圖阻止階梯拆除，但未成功。去年8月，組織曾以環境為由提告，需要一份新環境影響報告，因為2019年的環境影響報告、並未考量階梯完全拆除的影響，但是，法官於今年1月駁回此一論點。

組織又於今年2月，對裁決提出上訴。組織又於5月10日主張頒布初步禁令、要求停止拆除，但遭法官駁回。

檀香山市府發言人許恩(Ian Scheuring)在新聞稿表示，階梯拆除工作將很快地持續進行。他表示，市府讚許法院致力於快速解決訴訟，將按計畫持續拆除階梯。

原告訴訟稱，天堂階梯的存在、受到1999年歷史保護公約的保護。要拆除階梯，檀香山市必須得到土地與自然資源部門的國家歷史保護局同意。然而，來自檀香山縣市府與擁有階梯周圍體土地的夏威夷國土局(Department of Hawaiian Home Lands)的被告稱，當局已遵循正確程序，「天堂階梯之友」組織只是不同意結果。

檀香山市長布朗迪(Mayor Rick Blangiardi)決定拆除階梯，原因是健行者救援法律問題與附近居民對非法侵入的投訴。

市府聘請「Nakoa Cos.」拆除階梯，合約明定公司將擁有階梯。「庫勞基金會」( Koolau Foundation)表示，公司願意捐贈其中部分階梯、以協助基金會推進「天堂谷」(Haiku Valley)成為文化保護區的計畫。

庫勞基金會董事賽佛(Mahealani Cypher)表示，若安裝一些階梯，將有助於進入山谷斜坡，其可納入景觀美化計畫的一部分，將再次將山谷轉成為原始森林。

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