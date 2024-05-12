西夏一周╱西雅圖陽光普照 將迎來久違的80度

西雅將進入一段陽光普照的日子。(Pexels)

國家氣象局日前預測，西雅將進入一段陽光普照的日子，溫度幾乎要達到華氏80度了。西雅圖 自上次出現80度的天氣已過去236天，而等待即將結束。

5月5日西雅圖的最高氣溫為51度，是80年來同一日期第三低的氣溫；上周溫度回到正常範圍內，大約60度左右。根據氣象資訊，西雅圖平均首個80度天氣出現的日期是5月20日，目前記錄到的最早80度天氣出現在1987年4月1日，最晚的是1980年7月21日。不過，儘管近日就可能出現80度天氣，氣象專家提醒，湖泊、溪流等水域仍然是冰冷的。

改革平台司機工資 議會初審過關

西雅圖市議會委員會投票通過，改革平台送貨司機的工資標準。(pexels) 西雅圖市議會委員會投票通過，改革平台送貨司機的工資標準。(Pexels)

西雅圖市議會委員會5月9日投票通過，全面改革平台送貨司機的工資標準。如果本月21日最終經市議會全體通過，這些改變將削減像DoorDash、UberEats、Instacart等公司司機的每小時和每哩的工資率，並改變工資計算方式，從每次行程結束時計算，改為每個支付周期結束時計算。

市議會2022年才通過一項城市法律，保證每個送貨的最低工資，但它似乎不受餐廳和司機的歡迎。自2022年1月13日生效以來，一些公司附加了額外費用，使訂單變得更加昂貴。司機抱怨收入沒有增加，一些餐廳也稱其抑制了業務，因為訂單急劇下降。支持2022年法律的倡導者則主張在收集更多數據前，廢除法律是不成熟的。

檀香山動物園 迎來蘇門答臘虎

蘇門答臘虎已列入國際自然保護聯盟「極度瀕危」動物，估計全球僅有不到400隻。(Pexels)

夏威夷檀香山動物園5月10日迎來新成員蘇門答臘虎（Sumatran tiger），這隻名為Satu的8歲公虎是在佛羅里達州邁阿密出生，之前居住在德州韋科（Waco）的卡梅倫公園動物園（Cameron Park Zoo）。根據夏威夷州 法規定，Satu必須進行四個月的隔離，將留在與母虎Anala分開的相鄰棲息地。

蘇門答臘虎是世界上最小的虎種之一，也是蘇門答臘島上唯一倖存的虎種，國際自然保護聯盟已將蘇門答臘虎列為「極度瀕危」，估計全球僅有不到400隻。這些虎以其橙色皮毛上的濃密黑色條紋而聞名，通常在野外會躲避人類。官員表示，偷獵是牠們面臨的主要威脅之一，棕櫚和相思樹種植園的擴張也佔據了牠們大部分的自然棲息地。

夏威夷清剿通緝犯 已逮捕32名

夏威夷展開多部門合作的清剿通緝犯行動。(Pexels)

夏威夷島上展開了一場多部門的逮捕令清剿行動，已逮捕32名通緝犯。這項行動由夏威夷警察局的偵探在西夏威夷島地區於4月27日至5月2日進行。參與行動的還有特別執法小組、美國司法部的馬紹爾服務和國土安全調查。

警方已收繳300克冰毒、200克海洛因、一支非法的突擊步槍和17,000元現金。警方鼓勵公眾致電夏威夷警察局的24小時冰毒熱線，匿名提供有關冰毒和其他非法藥物以及通緝犯下落的信息，可撥打全島犯罪舉報熱線號碼961-8300。