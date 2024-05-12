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預算缺口超過1億元 西雅圖恐關閉1/4小學

編譯組／綜合報導
受預算赤字影響，西雅圖公立學校學區可能關閉四分之一小學。(圖取自西雅圖公校官網)
受預算赤字影響，西雅圖公立學校學區可能關閉四分之一小學。(圖取自西雅圖公校官網)

西雅圖學區委員會(Seattle School Board)日前一致通過提案，最終可能關閉學區近70所小學中的四分之一學校。這項行動可能迫使數以千名學生在2025-26學年度轉到其他學校，目的是抑止學區超過一億元的年度預算缺口。

「西雅圖時報」報導，學區期望可擺脫多年超支所導致赤字：聯邦新冠疫情援助經費已用罄，學區自疫情發生前幾年就已流失超過4000名學生；2022年簽署一份為期三年的教師工會合約，預計將使學區花費約2億3100萬元，並增加9400萬元赤字。

學區總監瓊斯(Brent Jones)要求學委會允許、開始起草學校關閉計畫。瓊斯與工作人員預期將起草一份約20所可能關閉或合併學校的初步名單。

這次關閉學校計畫，可能是西雅圖近來規模最大一次關校。

節省開支通常來自刪減員工開支。除非學區計畫裁員，不太可能藉由關閉個別學校、省去大量經費。例如，學區經費有59.8%用於教師活動，另外13.2%用於教師支援。

學區官員透露，計畫與工會代表員工討論可能的裁員。部分員工可轉到仍開放學校，其他員工可取代即將退休或離職教職員。學區還將節省用在學校建築物與其他維護成本。

學區將於下個月考慮關校初步計畫，並針對其影響進行分析。在公眾發表意見之後，學委會可能於秋天對受影響學校最終名單進行投票，但時間表尚未確定。學區也將審視每所學校目前與十年期入學情況預測、學校建築年份與狀況、學業課程與公平性。官員們表示，還將檢視學校之間距離與安全問題，例如學校附近交通。

瓊斯指出，學區現運用65%小學用地空間、教育約2萬3000名K-5年級學生。部分學校空置，學區內有29所小學學生人數不到300人。

在入學率低的小學，每名學生支出也較高。西雅圖公立學校校區(Seattle Public Schools)營運長波德斯塔(Fred Podesta)在會議上表示，學區在學生人數不超過200人的學校、人均支出比學區小學平均支出高出約15%。學生人數在400人以上學校的支出，比整個公校系統平均水平約低10%。

關校是多年來致力於削減成本的方法之一，目標是促使學區建立更穩固財務與學術基礎。學校關閉預計要於2025年秋季才會生效，目前，學區仍致力解決預算赤字缺口。

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