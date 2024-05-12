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全美最佳州 華盛頓治安堪憂 排名掉至第8

編譯組／綜合報導
華盛頓州在《美國新聞與世界報導》2024年「最佳州」排名，從去年的第二名落到第八名。圖為華盛頓州議會大廈。(截自維基百科)
華盛頓州在《美國新聞與世界報導》2024年「最佳州」排名，從去年的第二名落到第八名。圖為華盛頓州議會大廈。(截自維基百科)

《美國新聞與世界報導》發布2024年「最佳州」排行榜，華盛頓州從去年的第二名落到第八名。而且在八個評比類別中有七個排名下降，其中尤以治安排名最差，反映華盛頓州生活環境正發生重大變化，而且是負向的變化，與每個華盛頓人息息相關 。

美國最佳州在2024年連續第二年是猶他州，其次是新罕布什爾州和內布拉斯加州。路易斯安那州在2024年排名第50位，是唯一在所有八個類別中都排在最後十位的州。

華盛頓州「最佳州」排名變化。(資料來源╱美國新聞與世界報導、編譯組／製表 )
華盛頓州「最佳州」排名變化。(資料來源╱美國新聞與世界報導、編譯組／製表 )

華盛頓州在2024報告中總排名是第八名，介於第七名的佛蒙特州和第九名的佛羅里達州之間。該報告考慮了八個類別中的71個指標，包括醫療保健、教育、經濟、犯罪率、基礎設施、機會、財政穩定性和自然環境。

在這八個類別中，華盛頓州最好的表現是「基礎設施」，排名第七。基礎設施類別包括能源、交通和和互聯網接入等。在「醫療保健」的表現排第十名，此項評估了各種醫療保健的訪問和質量，以及許多公共衛生因素。

與一年前比較，華盛頓的表現就令人憂心了。在2023年，華盛頓州排名全美第二最佳州，今年降為第八，且在七個類別排名下降。唯一改善的是「醫療保健」，從去年第11名升到第10名。

下降類別中，最明顯的是在「犯罪和矯正」方面，從2023年的19名下降到今年的39名，這是考慮了公共安全及犯罪率。華盛頓州在財產犯罪的排名第50，全美最差；暴力犯罪稍好一些，但仍排名後段班的第28名。

「機會」類別是華盛頓州的另一個弱點，僅排名第37，與2023年的31名相比相差不大。此項考慮了經濟機會、平等和負擔能力。負擔能力評估的是生活和住房成本，華盛頓州排名倒數第三第47，僅優於加州、夏威夷和紐澤西。

華盛頓州在經濟、教育、財政穩定和自然環境方面表現更好，每個類別都僅稍次於前十名。即使如此，仍有兩項出現顯著下降，即「財政穩定」從第四名降到第14名，「自然環境」表現從第四名降到第11位。財政穩定類別考慮了政府信用評級、養老基金負債、流動性和預算平衡等因素。自然環境類別包括汙染和空氣水質等指標。

華盛頓州 內布拉斯加州 暴力犯罪

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