4台片入選西雅圖影展 秀多元面貌

「春行」全片使用台語，講述一個無法接受妻子突然離世的男人的故事，透過保留對方肉體來表達愛與不捨的執念。（臺灣書院提供）

西雅圖 國際影展（Seattle International Film Festival）今年適逢其50周年，將於5月9日至19日期間舉行。台灣電影在本屆影展中大放異彩，共有四部作品入選，展現了台灣電影創作的多元面貌。

蔡易錦的實驗動畫紀錄短片「現在是不是時候該將你放下了呢？」入選「新導演」及短片競賽單元。（臺灣書院提供）

由彭紫惠、王品文執導的首部長片「春行」和蔡易錦的實驗動畫紀錄短片「現在是不是時候該將你放下了呢？」雙雙入選「新導演」(New Directors Competition)及短片競賽單元。「春行」全片使用台語，講述一個無法接受妻子突然離世的男人的故事，透過保留對方肉體來表達愛與不捨的執念。該片曾獲得第71屆西班牙聖賽巴斯提安國際影展最佳導演銀貝殼獎，並入選第53屆紐約新導演/新電影影展。導演王品文將應邀出席映後座談。「現在是不是時候該將你放下了呢？」則呈現了女兒失去父親後的心靈狀態，也曾入選2023亞洲日舞影展。

獲得第60屆金馬獎最佳動畫獎的「八戒」，以賽博龐克科幻小說風格，講述自私懶惰的八戒為尋求更美好生活而踏上旅程的故事」。（臺灣書院提供）

除了競賽類作品外，影展還將選映獲得第60屆金馬獎最佳動畫獎的「八戒」和台語片「神龍飛俠」。「八戒」以賽博龐克科幻小說風格，講述自私懶惰的八戒為尋求更美好生活而踏上旅程的故事；「神龍飛俠」則是一部經典台語片，主角戴上蒙眼面具後變身成保護市民、對抗邪惡的英雄。

「神龍飛俠」為經典台語片，講述主角戴上蒙眼面具後變身成保護市民、對抗邪惡的英雄。（臺灣書院提供）