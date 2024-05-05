華州車輛盜竊激增 更涉及暴力、傷害

華盛頓州車輛盜竊案激增，已不僅是財產犯罪，還涉及暴力與傷害。(圖取自華盛頓警長與警察局長協會臉書)

新冠疫情 蔓延與隨之而來的社會混亂期間，華盛頓州 當地與全國範圍內的車輛竊盜案激增。2022年情況更甚，許多執法人員將此現象歸咎於2021年7月生效的華盛頓限制警察追捕法律。然而，車輛竊盜案增加，已不僅是財產偷竊犯罪，還涉及暴力與傷害。

「西雅圖時報」報導，華盛頓州疫情期間實施的監獄入監人數限制，代表著警方經常會因車輛竊盜而逮捕人，然後在現場就將其釋放。「華盛頓警長與警察局長協會」(Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs)執行主任斯特拉肯(Steve Strachan)認為，這是一種有毒的組合，也是公共行為變化的一部分，過去三、四年時間都在經歷這樣的改變，但對太多人來說，公安護欄已經掉落。

他指出，基於與全州執法官員對話內容，有傳聞證據顯示，偷車涉及暴力犯罪、包括凶殺、駕車途中槍擊、武裝搶劫的案例增加，交通傷害、搶劫及偷車導致駕駛人死亡案例也正在激增當中。

由於竊賊通常將停放在城市街道上，或是在沒有保安的大型公寓停車場內，以缺乏防盜技術保護的舊車做為偷車目標，因此，受害者往往是最無力承擔車輛或工作用途卡車被偷，因而導致須付出成本與經歷不方便的人。

斯特拉肯指出，華盛頓州最常被偷的車種是雪佛蘭Chevy Silverados、福特F系列皮卡車，這些車輛是園藝與建築工人前往工作地點使用的車輛，若他們因被偷車而無法工作、就不會拿到報酬，還可能因車被竊而丟失車內的工具與設備。

車輛竊盜對低收入 者造成不成比例的影響，不只有因財產被偷而感到沮喪，若原本已生活艱困，車子失竊對他們來說，並不僅只有無法上路，還可能是一次改變人生的經歷。

2023年華盛頓州被盜車輛數量為4萬3160輛、排名全國第四，此一數字與排名第一的加州超過20萬8000輛車輛被盜、排名第二的德州有超過11萬5000輛車被偷相較，僅是一小部分。排名第三是佛羅里達州有4萬6160輛車被竊。

斯特拉肯表示，儘管華盛頓州2024年前三個月的被盜車輛數量開始呈現下降趨勢，但須持續12-18個月，才能確認竊盜車輛減少是真實情況。現在竊盜車輛數字仍高於疫情前水平。