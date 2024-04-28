華州今夏將推出電動車回扣計畫 新車可獲5000元補助

華州將於今年夏天推出電動車回扣計畫。圖中是華盛頓州長英斯利。(圖取自華盛頓州商務部臉書)

華盛頓州 官員日前宣布，華州將於今年夏天推出電動車 回扣計畫(electric vehicle rebate program)，可望協助6500-8000名低收入居民、負擔得起購買或租用電動車。

計畫將於8月啟動，符合條件居民可從電動車經銷商購買新電動車、獲得5000元回扣；二手電動車可獲2500元回扣。租賃新電動車提供高達9000元回扣，或租賃二手電動車有2500元回扣。租用電動車三年或更長時間，將可獲得最大折扣獎勵。

符合計畫資格華州居民收入將須在聯邦貧窮線300%或以下。其為個人年收入需低於4萬5180元；四口之家年收入低於9萬3600元。計畫時間將持續至2025年6月或直至經費用罄。

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)表示，華盛頓州已是採用電動車的領頭羊，但有更多對汽油車以外車種有興趣的人，認為他們可能無法負擔購買或租用電動車。

計畫針對電動車種必須是完全電池驅動，並且製造商建議價格須低於9萬元，才符合資格。這項新的州激勵計畫可與聯邦電動車稅收抵免7500元疊加，從而大幅降低電動車購買成本。在華盛頓州購買的電動車還可免徵銷售稅，根據汽車價格，減免額最高可達1萬5000元。

不過，根據拜登政府規定電池零件製造要求的規定，7500元聯邦稅收抵免僅適用於市場上49種電動車的10種。

最大省錢額度可在租用電動車找到。例如，根據華州商務部 估計，租用Nissan Leaf費用可能低至每月86元。

這項電動車回扣計畫經費來自州府立法機關一般基金撥款5000萬元。商務部指出，計畫預估將可減少運輸業高達2萬4000頓碳排放。總部位在西雅圖、倡導減少使用汽油的非營利組織「Coltura」共同執行主任梅茲(Matthew Metz)表示，華州計畫是一個好的開始，最高9000元回扣是「全美最慷慨的計畫之一」。

商務部表示，計畫主要是想向提供協助給生活在受到汽車汙染影響最嚴重社區、每年為了工作需開車里程數超過1萬9000英里的居民。

「Coltura」於2022年發布分析汽油「超級用戶」(superusers)的全國性報告，指出華盛頓州約有7%司機消耗該州約四分之一汽油、他們每人一年駕駛約3萬英里。研究顯示，這些駕駛人通常居住在農村地區，駕駛較大車輛行駛較長距離。