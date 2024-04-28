夏威夷政府失職遭索賠1800萬 全由納稅人負擔

由於政府部門的重覆錯誤，夏威夷州不得不批准多項和解案，由納稅人支付和解金。圖為夏威夷州議會大廈 。（美聯社）

HawaiiNewsNow報導， 今年夏威夷納稅人將支付超過1800萬美元，以解決數十個訴訟索賠案。

根據報導，由於政府部門的重複錯誤或不作為，立法者對此感到沮喪，並曾試圖讓一些部門自行支付現金。夏威夷州 參議會司法委員會主席羅茲（Karl Rhoads）多年來不得不批准了數百項和解。羅茲說，這非常令人沮喪，因為這是納稅人的錢，而且涉及的金額很大。

今年，該州檢察長洛佩茲（Anne Lopez）最終要求支付40項索賠，總計超過1800萬美元。金額最大的幾宗和解案件均與交通局（Department of Transportation）的疏忽修理有關。

依據NawaiiNewsNow的調查，21歲男子的家人將獲得390萬美元，因在未經修理的H-3號高速公路上撞到護欄而當場喪生，該護欄未經修理已有18個月。依據交通局的要求，要在72小時內開始進行修理。事故發生後，交通局改進了加速護欄修理的流程。

另一和解案是因為一棵樹根使一條熱門的茂宜自行車路線上的道路變形和裂開，讓一位熱衷於騎自行車的男子跌倒並終身殘疾。代表男子的律師指出，這個情況已存在多年，但從來沒有被修復。

還有一宗是針對監獄 系統的訴訟，有一起女子監獄的監獄警衛被控性侵囚犯，這導致了200萬美元的和解，但司法委員會投票 決定由公共安全局支付其中的80萬美元。另一宗有關土地與自然資源局執法人員在州立公園強暴一名女孩的案件，委員會表示，125萬美元的和解金中，50萬美元應由土地與自然資源局及人力資源部的預算支付。

不過，在州部門抱怨他們將不得不削減服務以支付法律和解金，以及檢察總長作證指「該部門一直有一項長期政策，指導機構如何避免索賠」後，立法者決定不懲罰部門。

羅茲表示，他最煩惱的是重複出現的問題。因此，羅茲的委員會發出了一個旨在懲罰部門的訊息。針對州府提出的索賠法案正在會議委員會討論中。如果未能為和解金提供資金支持，將有許多案件被送回法院，可能會給納稅人帶來更多負擔。