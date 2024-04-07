感受彩虹的美好希望 夏威夷是最佳地點

由於夏威夷群島的偏遠性，空氣清潔，沒有汙染，能呈現出彩虹的全譜色彩，使夏威夷成為體驗彩虹奇蹟的最佳地點。（路透）

夏威夷 即時新聞（Hawaii News Now）報導，4月3日是「國家尋找彩虹日（National Find A Rainbow Day）」而生活在夏威夷最棒的一件事情之一，就是永遠不必費力地去找一道彩虹。

國家尋找彩虹日是一個特別的節日， 旨在鼓勵民眾在這一天尋找彩虹，並感受到彩虹帶來的美好和希望。這個節日通常於每年的4月3日慶祝，提醒大家欣賞大自然中美麗的奇蹟，在生活中尋找希望和喜悅。

彩虹在夏威夷是一個常見的自然現象，而且似乎比其他地方都多。但為什麼夏威夷會有這麼多彩虹呢？

根據夏威夷大學（University of Hawaii）科學家兼教授布辛格（Steven Businger）的研究，夏威夷的乾淨空氣、青翠的山谷和日間的加熱，是造成這些群島上出現生動彩虹的幾個重要因素之一，讓夏威夷成為地球上體驗彩虹奇蹟的最佳地點。

由於夏威夷群島的偏遠性，空氣清潔，沒有汙染，能呈現出彩虹的全譜色彩，使夏威夷成為體驗彩虹奇蹟的最佳地點。（路透）

布辛格的研究指出，由於夏威夷群島的偏遠性，空氣非常清潔，沒有汙染、大陸塵土和花粉，乾淨的空氣確保出現明亮彩虹的全譜色彩。在列舉了這些原因後，布辛格甚至將夏威夷冠以「彩虹之都」的美譽，因為他認為這種自然現象在整個群島中都十分突出。

在夏威夷，彩虹不僅出現在大自然中，還可以在州車牌、身分證和運動隊中找到。這種自然現象在夏威夷文化中有特殊的意義，因為它常被視為「轉變」和「地球與天堂間的通道」的象徵，這在世界上許多文化中也是常見的觀念。

例如夏威夷大學的體育代表隊，就取名夏威夷彩虹勇士 （Hawaii Rainbow Warriors）。這個名稱最初是用於描述夏威夷大學的男子籃球隊，現在延伸到了其他運動項目，包括美式足球 、排球等。該名稱中的「彩虹」是指夏威夷群島經常出現的彩虹，而「勇士」則表達了隊伍在比賽中的勇氣和決心。

科學家在一項新的氣候變化研究中，更找到了一個新亮點：未來夏威夷的彩虹將更多。這項研究由夏威夷大學的一組研究人員領導，預測到2100年，世界將有約比21世紀初多5%的日子會出現彩虹。這是由於人類的活動，例如燃燒化石燃料所導致的溫暖大氣，正在改變降雨和雲量的模式和數量，而陽光和降雨對於彩虹的形成至關重要，當水滴折射陽光時，就會產生彩虹。

儘管對彩虹可能如何影響人類福祉的知之甚少，但研究人員表示，彩虹是人類歷史上重要的一部分，而且具有美學上的吸引力。