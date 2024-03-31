用餐、理髮 華州人最常給小費 外送員排第3

華州人給送餐人員、調酒師、計程車司機等服務人員的小費比例較少的原因之一，是因為使用這些服務的人較少。(圖取自西雅圖交通局臉書)

根據最新調查數據，大多數華盛頓州 居民會給服務人員小費，但給出小費的決定、很大程度取決於所提供的服務類型。

調查由總部位在波特蘭的「DHM Research 」進行，訪問華盛頓州成年人是否在各種不同服務場合給小費。餐廳服務員是華州顧客給出小費的首要贏家，約有十分之九的受訪者表示，他們總是(always)或經常(often)給餐廳服務員小費。

女性則比男性更願意給餐廳服務員小費。數據顯示，81%女性表示總是給小費，男性此一比率僅為68%。45歲以上受訪成年人也比45歲以下者，更有可能總是給出小費。

一般人可能認為，有錢人可能會比那些口袋較淺者，更常在餐廳給小費。但調查結果並非如此。家庭收入高於十萬元的人，與家庭收入低於十萬元者，實際上給服務員小費的比例，並無區別。

教育程度、族裔、政黨及育兒狀況，也沒有在給小費方面有所差異。居住在華州金恩縣(King County)居民，與其他地方的人相同，總是或經常給服務員小費。

不過，儘管幾乎所有華州人都會給服務員小費，但大部分給出小費比率都未達20%。調查結果顯示，僅有24%受訪者平均一餐會給20%以上小費；20%受訪者給出小費比率在15%至20%之間。約有13%受訪者透露，給出小費少於10%。

大多數華州食客不喜歡餐廳主動收取小費或服務費。調查指出，只有20%受訪者支持這種做法。收入較高與年輕人，對付出小費與主動收取服務費的支持程度，明顯高於收入低者與年長者。

調查結果顯示，排名在餐廳服務生之後，華州人願意給出小費的對象是髮型師與理髮師。近四分之三受訪者表示，他們總是或經常因理髮給出小費。女性也比男性更願意給小費，比率分別為67%與45%。

排名第三為送餐人員與調酒師，54%受訪者表示願意總是或經常給他們小費。總是或經常給計程車或共乘司機小費的受訪者比率為50%。

華州人給送餐人員、調酒師、計程車司機等服務人員的小費比例較少的原因之一，是因為使用這些服務的人較少。33%受訪者表示，他們從不叫外賣；30%受訪者從不去酒吧喝酒；36%受訪者從不搭計程車或共乘。因而自然不會給這些項目服務員小費。相較之下，僅有2%受訪者表示從不去餐廳用餐、12%受訪者不外出理髮。

然而，在華盛頓州，幾乎所有人都外出喝咖啡 ，但咖啡師仍是小費等級最底層。僅有45%受訪者總是或經常在咖啡店給小費；40%受訪者有些時候或從未在外面喝咖啡；15%不外出喝咖啡。

有趣的是，調查顯示，年長者給咖啡師小費的可能性、低於年輕人，這與給餐廳服務員小費的情況相反。65歲以上族群中，有32%的人總是或經常給咖啡師小費，年輕族群此一比例為49%至54%。