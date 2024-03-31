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Shaka不只是打招呼 夏威夷將立法列為官方手勢

編譯組／綜合報導
夏威夷有意將Shaka立法為官方手勢。圖右為夏威夷州長格林。(圖取自夏威夷州長格林臉書)
夏威夷有意將Shaka立法為官方手勢。圖右為夏威夷州長格林。(圖取自夏威夷州長格林臉書)

小拇指與大拇指伸出 、其餘手指向下彎，這是夏威夷手勢「沙卡」(Shaka)。這種手勢已成為島上日常生活一部分，夏威夷人有多種不同「沙卡」風格，並用來傳達各種溫暖感情，從哈囉問好、感謝再見、阿羅哈(Aloha)問候等含意。

現在，夏威夷州立法機關法案將促使沙卡成為官方手勢，並公認夏威夷為沙卡的誕生地。推動法案的參議員瓦卡(Glenn Wakai)表示，他無法想像法案會遭到任何反對，並預期法案將「順利通過」。

有人說，沙卡手勢唯一要求是伸出小指與大拇指，也有人說，搖晃沙卡手勢是禁忌，來自海灘或鄉村社區者通常不會搖晃沙卡手勢，但在檀香山城市，則相當常見。沙卡手勢代表友善與溫暖的阿羅哈精神，可傳達問候、感謝或贊同之意，也可緩解緊張。它在新冠疫情初期發揮了特別效用，因為當時人們不敢握手。

法案共同發起人、大島州眾議員卡佩拉(Jeanne Kapela)指出，居民非常幸運，可透過沙卡手勢信號，相互分享阿羅哈問候等感情交流。

自從1950年代與1960年代衝浪熱潮以來，沙卡手勢已傳播到世界各地。它在巴西受到歡迎，巴西足球巨星羅納迪諾(Ronaldinho)與內馬爾(Neymar Jr.)將其融入到進球慶祝活動。

沙卡是夏威夷生活不可或缺一部分，檀香山部分城市內公車、裝備有數位沙卡燈號，公車司機可打開燈號、以此感謝其他駕駛人讓路。民眾也傳簡訊時，也會以圖像符號象徵沙卡。20世紀70年代以來，當地電視台「KHON-TV」每晚新聞廣播都以沙卡片段結束，主播達許夫斯基(Howard Dashefsky)表示，當社區民眾認出他並喊出他的名字時，向他們比出沙卡手勢、幾乎是一個反射動作。

當夏威夷人到訪世界其他地方，並且想要展示與他們島嶼根源連結時，沙卡也會自然地出現。當地商家也經常使用沙卡、表達社會歸屬感，例如，中央太平洋銀行在經理中村(Florence Nakamura)建議之下，將數位支票帳戶取名為「Shaka Checking」，認為客戶在收到這份支票時，會感到開心。

夏威夷州 支票 巴西

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