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西城「電話恐懼症」居全美15城市之首

編譯組╱綜合報導
西雅圖「電話恐懼症」嚴重程度，在美國大都會中排名第一。(取自西雅圖市府臉書)
西雅圖「電話恐懼症」嚴重程度，在美國大都會中排名第一。(取自西雅圖市府臉書)

有許多人、特別是年輕人，對打電話感到焦慮，甚至有一個專有名詞：「電話恐懼症」(Telephonophobia)。根據美國人口普查局進行家訪最新數據，西雅圖地區避免使用電話程度，比其他大都會地區更明顯。

在西雅圖都會區約310萬名成年人當中，約有82萬6000人、占總成年人口26%，每周與家人、朋友或鄰居通電話次數少於一次。

這項調查涵蓋美國人口最多的15個城市，沒有一個城市的民眾迴避電話程度能與西雅圖相提並論。舊金山為第二位、約有20%。相較之下，僅有12%紐約成年人表示，他們每周打電話聊天次數少於一次。

在全國範圍內，約有17%成年人每周與家人、朋友或鄰居通電話次數少於一次。調查提問內容並未詢問FaceTime或其他視訊通話應用程式的使用情況。

在西雅圖，36.5%成年人每周至少透過電話進行社交交談3次，明顯低於47%的全國平均水平。然而，西雅圖成年人避免打電話，是因避免與一般人有任何接觸嗎？

事實似乎並非如此。調查提問是美國人口普查局與其他聯邦機構合作「家庭脈絡調查」(Household Pulse Survey)計畫內容。其也訪問受訪者與家人、朋友及鄰居發送訊息的頻率，西雅圖調查結果與其他都會區和全美維持一致，只有約7%西雅圖地區成年人、每周發送簡訊少於一次，這與其他大城市相似、接近全國平均水平6%。

因此，西雅圖的社交聯繫不比全美其他地區民眾少，只是許多人喜歡傳簡訊而不是聊天。

雖然透過電話與親友交談，對於維持社交關係很重要，但越來越多人不喜歡接電話。對部分人來說，這也會引起焦慮。電話恐懼症被認為是一種社交焦慮症，有時被比喻為言語恐懼症(glossophobia)，害怕公開演講(public speaking)。

這種現象在年輕人中最明顯，因為他們伴隨簡訊長大、很少需要打電話。調查發現，81%千禧世代對打電話感到非常焦慮，75%人不喜歡打電話，因為覺得太耗時間。

根據「家庭脈絡調查」，無論是在全美或西雅圖，很少打電話聊天比例最高的是20-30歲年齡段，千禧世代族群甚至比年輕Z世代更迴避使用電話。

在西雅圖地區，約有29%的50歲以上民眾、每周打電話次數少於一次，50歲以上人群的比例為22%。也就是說，西雅圖很少打電話聊天比例高於所有年齡層的全國平均。避免打電話方面也存在性別差距，西雅圖約有30%男性表示、他們每周通話次數少於一次，女性比例則為22%。

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