謝雪華接夏州十三屆世華會長

名譽總會長黎淑瑛(右二)與夏威夷分會榮譽會長唐呂梨美(左一)聯合將該會的傳承鍊與獎牌分別交給新會長謝雪華(右一)及卸任會長王美燕。（記者高振華／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會夏威夷分會日前在檀香山市舉行第十三屆會長暨理事就職典禮。

監交儀式由夏威夷州 副州長路克（Sylvia Luke）主持。國會議員代表、州眾議員譚家昇（Adrian Tam），市議員佘貴人（Calvin Say）、駐檀香山台北經文處李家豪秘書與夏威夷政商界及僑團代表二百餘人到場致賀。世華總會榮譽總會長黎淑瑛亦由休士頓專程飛來夏威夷。

宴會司儀王子瑞邀請檀香山舞獅團入場揭開儀式序幕。會長王美燕致詞歡迎來賓，並報告新冠疫情 期間該會參與的社區活動。路克讚許世華夏威夷分會為「本州最美麗的社團」，同時祝賀與肯定新任會長謝雪華。

譚家昇祝賀他母親謝雪華接任會長，並強調今年是選舉年，希望眾人能支持他再度連任為華人爭取更多的福利。

榮譽總會長黎淑瑛肯定卸任會長王美燕帶領該分會在疫情期間未受重大影響，且為社區做了許多貢獻，期許新任會長謝雪華以自己在夏威夷事業上的成功將會務再度提升。黎淑瑛並感謝該分會榮譽會長唐呂梨卸職不卸責的精神將分會傳承下去。

李家豪代表經文處長贈送兩張褒揚狀分別給王美燕及謝雪華，感謝該會對經文處的支持。

第十三屆理事接著在副州長帶領下宣誓就職。黎淑瑛同時代表總會與榮譽會長唐呂梨美及卸任會長王美燕三人，將該會的傳承鍊與水晶鐘交給謝雪華。

謝雪華上任後表示，未來將會加強分會在夏威夷的商貿與文化工作，同時她還將在3月代表該分會出席一項在紐約舉辦的婦女會議，會中並受邀作專題報告。

午餐期間有多項精彩歌舞表演，表演者包括于小潔演唱「站在高崗上」；洪充惠的二胡；林秀琴、杜桂玲、Daphne Huang三人的旗袍秀與2024華埠皇后Amily Tam的歌曲演唱。

餐後的重點娛興節目為幸運抽獎，獎品玲瓏滿目。有禮券、電視機與現金，全部送給幸運的來賓。分會監事長沈戴佩芳登台向全體出席人士致謝，為當日就職典禮畫下圓滿句點。

當日出席世華夏威夷分會就職典禮的來賓還有僑務委員何文祥、前市議員小林（Ann Kobayashi）、松鶴公司總經理陳淑惠，僑團代表有台灣同鄉會、中華文化服務中心、夏威夷台灣商會、華人聯誼會、越棉寮華人聯誼會、佛乘宗等二百餘人到場觀禮。