亞馬遜包裝工投訴：公司未依規定處理有害物

亞馬遜包裝工投訴公司處理有害物質沒照州府規定。示意圖，非文中所述員工。(美聯社)

網購龍頭亞馬遜 銷貨量驚人，發貨中心的員工必然忙碌異常的在打包出貨，當含有毒物質的產品洩漏時，員工即使眼尖也不見得有功夫去清理。一名打包員工向華盛頓州勞工 與工業廳報告事件後，向媒體透露她被管理階層和同事騷擾。

金格(Ellie Zingg)原本是在西雅圖郊區的杜邦發貨中心(DuPont facility)上班。2021年某天清晨4時左右，她看到一大罐除黴劑(mold remover)正在漏出，她一面繼續工作，一面緊張地等候專門的人員來處理這個危險物質(hazardous material)，後來漏出來的化學物質快把放商品的塑膠盒給蝕穿了。

她怕液體漏到檯面和地上會更難處理，就去通知經理，結果經理說：「你把這個場面清乾淨。」她回說：「我沒受過這種訓練，不知道怎麼清。」經理對她說：「你穿上這套防護裝，戴上這副手套，就是這麼清。」

金格後來通知亞馬遜的高層，並且向華州勞工與工業廳(Department of Labor and Industries)正式投訴。她在文件中指出，公司不應該叫沒受過有害物質處理訓練的員工做這種危險的工作，但經理卻認為她推諉塞責。事件後總公司派人前來檢視，她的經理和同事認為她多嘴，讓大家承受了許多調查和質詢。金格表示，她因此受到騷擾，後來請調到另一個發貨中心上班，但事隔一年之後，州政府還是沒派員來審查。

以亞馬遜銷貨量之大，有害物質通過發貨中心的數量應該不小，主要的商品包括殺蟲劑(pesticides)、清潔用品(cleaning products)、車輛化學物質等等，有些洗髮精甚至也含有害物質。勞工與工業廳的資訊指出，這些物質洩漏時可能發出強烈的氣味，並導致頭暈、嘔吐感、皮膚出疹發癢等症狀，有些時候會導致視力受損。

另外，官員到亞馬遜斯波坎(Spokane)發貨中心檢查時，發現有些員工在搬動打包有害物質產品時，沒有照規定戴上護眼裝置。另外，有六名員工指出，天氣嚴寒的時候，有些產品會結冰膨脹，發生爆炸事件。

亞馬遜：應該是偶發不是例常

媒體向亞馬遜詢問的時候，發言人指出，公司把員工與顧客的健康與福祉放在第一優先，處理有害物質時會有專人多次檢視，金格投訴的事件應該是偶發而不是例常。