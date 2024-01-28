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夏州重建 推動短租屋轉住房 協助災民搬出旅館

編譯組╱綜合報導
夏威夷州長格林在州情咨文表示，希望茂宜島短租業主為拉海納受災戶家庭提供住房；或者，他將施行暫停短期租賃政策。圖為格林（右二）夫婦參加茂宜島社區活動。(取自夏威夷州長格林臉書)
夏威夷州長格林在州情咨文表示，希望茂宜島短租業主為拉海納受災戶家庭提供住房；或者，他將施行暫停短期租賃政策。圖為格林（右二）夫婦參加茂宜島社區活動。(取自夏威夷州長格林臉書)

協助茂宜島商業在拉海納火災後發展與重建的組織「Lahaina Strong」，積極推動將西茂宜島短期度假租賃、轉換為拉海納火災倖存者的長期住房，協助災民搬出旅館，敦促立法人士找到方法進行改造，並促使夏威夷州達到５萬間可負擔住房單位的需求。

夏威夷州長格林日前在州情咨文表示，希望茂宜島的3000名短租業主，能於3月1日之前利用縣地產稅緩徵18個月以及高於市場水平租金的優惠，為3000個家庭提供住房；或者，他將施行暫停短期租賃政策。

截至1月19日，已有1367名業主自願同意轉換其短租住房單位。格林認為，推動茂宜島2萬7000間短期租賃房的改造，是將野火倖存者遷出茂宜島旅館的最快方法，也是協助解決夏威夷整體住房需求更大努力的開端。

「Lahaina Strong」組織人員賴佐(Courtney Lazo)讚許轉換短期租賃以提供火災倖存者住房的措施，表示組織將致力於制定支持立法機構通過提案。他說，當大火席捲城鎮，最快反應來自夏威夷社區內部、而非外來資源，這個情況已提醒大家，島嶼有足夠資源因應最嚴峻挑戰。

賴佐在聲明中表示，無論是要確保仍住在旅館的5000多名社區民眾、能有尊嚴地搬進臨時住房，還是夏威夷本身住房危機，島嶼確實有足夠住房容納民眾，問題是卻讓其被用來謀取利益。拉海納北部有87%公寓都是短期度假出租屋，不應讓其他人因為民眾流離失所而謀利。

昂貴住房成本是居民持續離開夏威夷，前往美國本土更便宜社區、尤其是拉斯維加斯的最大因素之一。格林指出，所有短期租賃房屋中的52%為非居民所有，其中有27%業主擁有20間以上租房單位。

格林州情咨文演講獲得最熱烈掌聲的其中一部分，是他重申願意暫停茂宜島的短期度假租賃。賴佐指出，許多工會、旅館、組織等40個單位，包括環保主義與住房倡議者、工會、旅館代表、社區活動人士等，皆支持這項提議。他敦促州長實施暫停短租的做法，認為這將是一個積極行動，傾聽民眾聲音並團結力量。

夏威夷州 茂宜島 租金

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