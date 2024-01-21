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非酒精飲料全國銷量倍增 西雅圖也愈來愈紅

編譯組╱綜合報導
西雅圖流行非酒精飲料。(美聯社)
西雅圖流行非酒精飲料。(美聯社)

從雞尾酒吧到正規餐廳和休閒餐廳，調酒師現在調製非酒精替代品（又名 NA 飲料），不是你祖父母時代的「水果炸彈」或「秀蘭·鄧波兒 (Shirley Temples)」那種。 它們受到與全酒精飲料一樣多的關心和尊重。

西雅圖周圍，酒吧、餐廳、啤酒廠、釀酒廠和專門酒類商店，正在利用不斷膨脹的非酒精飲料市場，為越來越多的受眾製作和提供非酒精啤酒、葡萄酒、烈酒和雞尾酒。

「我從事調酒工作已有 20 年，設計了許多雞尾酒菜單，」調酒師葛林斯達夫（Cera Grindstaff ）說， 「四年前，你不會在菜單上看到 NA部分。 現在它是飲料菜單的一部分，就像曼哈頓或馬提尼一樣」。

在西雅圖，非酒精雞尾酒界變得越來越雄心勃勃。 在全國範圍內，該市場蓬勃發展。根據追蹤食品和飲料行業的Datassential 的數據，自2020 年以來，包含非酒精雞尾酒的餐廳菜單數量增加了63%。根據數據公司Nielsen 的數據，非酒精飲料的全國銷量從 2022 年的 1.21 億元猛增至去年的 5.1 億元。

Datassential 發言人柯納罕（ Claire Conaghan） 表示，這個飲料類別將持續成長。看看您最喜歡的酒吧、啤酒廠或餐廳的菜單，您可能會看到幾種不含酒精的啤酒、葡萄酒或雞尾酒。

在西雅圖高級餐廳 Canlis，您可以點創意十足的無酒精飲料，從帶有熱帶水果和蘋果酒的俏皮珍珠奶茶到名為 Casoni 的飲料。

「它和我們的任何雞尾酒一樣精緻，」新任酒吧經理卡斯蒂略 (José Castillo) 說。 他說，餐廳不希望戒酒的顧客覺得自己是二等公民，喝了一些敷衍的無酒精雞尾酒。

在沃靈福德（Wallingford）新開的高端餐廳Atoma，「零酒精」菜單包括模仿Aperol spritz的開胃酒、帶有菱形冰塊的仿古雞尾酒，以及添加了一些甜點的甜點飲料。

位於國會山的OOLA 拼盤餐廳，業主計畫在2024 年底之前提供NA 飲料與食物的搭配。喬治城的釀酒廠正在加大力度生產不含酒精的飲料：正在努力推出不含酒精的杜松子酒和罐裝NA 雞尾酒，但尚未設定時間表。

西雅圖 曼哈頓

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