夏威夷新法 申請攜槍須經培訓 槍械教練也要重新認證

根據夏威夷一項新法，槍械教練必須重新獲得認證，並要求槍枝許可申請者，必須接受心理測驗、自殺防治與家庭暴力等相關訓練。(取自夏威夷警察部門臉書)

根據夏威夷一項新法，槍械教練必須重新獲得認證，法規並且要求槍枝許可申請者必須接受心理測驗、自殺防治與家庭暴力等相關培訓。

檀香山槍枝經銷商與具槍枝認證教練姚凱特 (Kit Yiu，音譯)表示，他自今年初以來，尚未出售任何槍枝。因為今年1月1日生效新法，導致民眾更難獲得購買槍枝許可。法律要求任何想購槍者，必須參加新認證教練的安全課程，其中包括心理健康與防治自殺與家暴培訓。

儘管姚凱特已依據新法重新獲得認證並支持培訓，但認為新規侵犯第二修正案與攜帶武器權利。他表示，新規影響銷售，因每人都必須參加全新課程，但卻沒有足夠的教練授課，導致人們越來越難在夏威夷州 擁有武器。

不過，也有人認為，新法第52號法案是夏威夷對最高法院擴大槍枝擁有者擁槍權益裁決的回應。法案由夏威夷州長格林(Josh Green)去年6月簽署，其中兩個部份於今年1月1日生效，包含新培訓要求。

法案提出者之一、夏威夷州參議員羅斯(Karl Rhoads)表示，新法會讓社區生活環境更安全。除了制訂新培訓要求外，法規禁止在部分地區攜槍、禁止將槍枝留在無人看管的車上，並禁止民眾在攜帶武器時喝酒、或是服用其他受管制藥品。

姚凱特同意提供更多槍枝培訓，但不認為應該強制如此做。新規定也影響他的生意，因為不能在參加新課程之前購槍。此外，歐胡島上根據新法獲得教學資格的教練人數有限。

夏威夷警察部門發言人Michelle Yu表示，截至1月9日，警局已根據新法規認證28名講師。「夏威夷槍械聯盟」(Hawaii Firearms Coalition)羅伯茲 (Andrew Roberts)期望，警察部門能更積極根據新法、對槍枝教練進行認證。

根據檀香山警察局表示，歐胡島迄今批准約1250個攜槍許可證，約占該島人口的0.1%。對羅伯茲來說，任何擁有更多槍枝的社會，都可能更危險。他期望立法機關繼續採取與槍枝擁有率較低、槍枝凶殺案較少國家類似的政策。

但在夏威夷北岸經營槍枝培訓認證學校的赫雷馬諾(Butch Helemano)認為，更多規則與強制培訓要求，僅會讓人們更難保護自己的安全，生活在瘋狂時代，不能鬆懈警惕，必須保護自身與家人。