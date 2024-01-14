強烈冷氣團襲西雅圖 現33年最低溫

最強冷氣團報到，西雅圖遇33年來最低溫。（美聯社）

13日長周末的開始，西雅圖 將遭遇強烈冷氣團的到來，低溫 將從12日的晚間開始急速下降，這波冷氣團目前已經出現低溫華氏13度的低溫，寫下西雅圖33年來最低紀錄。超低溫來襲時刻，正值馬丁路德金紀念日長周末，氣候極端的下降，不僅是影響居民的生活，也可能打亂民眾長周末的出遊規劃。

根據西雅圖當地的KIRO 7新聞台的報導，12日早晨華盛頓州 已出現最低溫華氏13度，這是自1990年以來華盛頓州的最冷記錄。不僅華盛頓州出現最低溫，12日早晨8時位在貝靈漢（Bellingham）的溫度計，已經在寒風中測到華氏零下22度，風速並且達到每小時38英里，讓路人都感到吃驚的刺骨寒風。

12日晚間開始，Cascade Foothills區域的風速迅速上升，最高風速可達每小時45英里，不僅出現極低溫，還伴隨著極強的風速，預計在整個長周末，西雅圖地區都將壟罩在寒冷與強風的氣候狀態下。

俄勒岡州（Oregon）也將受到這波冷氣團的影響，在普吉灣（Puget Sound）以南的一些地區甚至會帶來一些降雪，想要賞雪或是玩雪的民眾可以注意該區的降雪狀況。普吉灣的其餘地區則會保持乾燥氣候，不會有額外降雪，降雪區域主要會在Chehalis以南。

長周末的最後一天，15日馬丁路德金紀念日當天，預計氣溫還是會再次下降，陰天與陽光顯現會出現互相交替，但溫度將在幾天內升至冰點以上，16日到17日之間，會出現有降雨混合降雪的狀況，隨著氣溫回升，最終轉為單純的降雨型態。