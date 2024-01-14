西雅圖市區輕軌 連3周減班次 周末5車站關閉

海灣交通公司未來三周將減少西雅圖市中心輕軌的班次。(美聯社）

未來三周，海灣交通公司將減少西雅圖 市中心輕軌的班次，因此火車在工作日的發車間隔為26分鐘。同時工作人員會修復Westlake和University Street車站之間的彎道上損壞的鐵軌。

周末期間，西湖、大學街、先鋒廣場、國際區/唐人街和體育場的五個車站將完全關閉。削減服務從13日周六早上開始，並於2月5日恢復全面服務。

在此期間，平日每26分鐘只有一班火車從Northgate穿過市中心到達Angle Lake，全程24哩。額外的列車將服務於Northgate至University of Washington站以及Stadium至 Angle Lake站，中心城區外每13分鐘有一趟列車到達。

乘客必須注意，確保搭乘正確的火車前往國會山站和市中心。否則，他們將不得不下車，並等待13分鐘才能搭乘下一趟列車。

四個周末除五個關閉的車站外，火車運行間隔為15分鐘。所有北側線路均從Northgate站到國會山站，而從Angle Lake和SeaTac/Airport Station出發的南側線路終點站為Sodo站。

本月的繞行意味著正常運力的三分之一到二分之一的損失。標準時刻表規定，大多數時間每10分鐘有一班火車，此外，通勤高峰期會增加班次，而清晨和深夜則減少班次。

這是一年內旅客第三次面臨市中心服務減少的問題。去年春天，由於松樹街人行道上的時鐘基座被拆除，導致西湖站天花板被刺穿，迫使海灣運輸公司關閉了一條隧道管道幾天。 然後在夏末，乘客被迫在先鋒廣場站換乘兩週，同時體育場站旁的下沉軌道也得到了修復。即將離任的執行長蒂姆 (Julie Timm) 表示，海灣運輸公司將冬天的工作安排在1月中旬，以配合輕軌客戶最不繁忙的旅行周。

儘管如此，去年1月1號線平均每天載客7萬3000人次，與旺季的8萬人次相比相差不遠。在冬季的維修期間，西雅圖Kraken曲棍球迷在觀看兩場周日比賽和兩場工作日夜間比賽時，將很難使用公共交通工具。如果威斯康辛大學的學生和教職員工從蒙特萊克校區南部通勤，他們也會如此。