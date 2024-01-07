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人口外流嚴重 夏威夷建設有餘、勞工不足

編譯林思牧／綜合報導
夏威夷未來數年需要從美國大陸輸入大量勞工。（美聯社）
夏威夷未來數年需要從美國大陸輸入大量勞工。（美聯社）

新冠疫情給夏威夷的旅遊業造成重創，正在復甦時又發生茂宜島拉海納大火(Lahaina wildfire)，夏威夷的經濟前景充滿挑戰。但聯邦政府今年起會撥款數十億元做建築工程，無奈夏威夷勞力外流嚴重。如果不能從美國大陸輸入大量建築工人，工程會發生重大延誤。

聯邦參議院籌款委員會(Senate Ways and Means Committee)本月2日聽取關於夏威夷經濟展望的簡報。夏威夷州商業廳首席經濟學家田喜軍(Eugene Tian)警告，夏威夷觀光事業的衰退，不只影響到夏威夷，那些一向有許多到夏威夷度假居民的州，經濟也會連帶受到負面影響。日本人一向愛到夏威夷旅遊，但疫情造成的影響，至少還要好多年才可能恢復。

唯一光明的一面是，聯邦等政府單位會撥出鉅款進行工程，但不是為重建民宅。夏威夷大學(University of Hawaii)經濟研究組織執行總監邦翰(Carl Bonham)指出，單單是珍珠港(Pearl Harbor)的整建合約價值就接近40億元；另外還有基層建設投資與職位保障法案(Infrastructure Investment and Jobs Act)的撥款，以及為拉海納大火的復建基金等，今年稍後檀香山鐵路專案(Honolulu rail project)也會發包，修建市中心的那一段鐵路。

邦翰指出，該組織預測今年觀光客的收益會少掉10億元，但這部分完全會被工程開支彌補還有餘裕，過去夏威夷每年的工程開支約是15億元，但從今年起連續幾年，每年都會在30億到40億元之間。但邦翰警告，夏威夷從2018年至今人口外流2萬人，其中的1萬5000人是勞工，留守的人高齡化越來越嚴重。

邦翰表示，從美國大陸輸入勞工，他們的薪資大部分都流回美國大陸，夏威夷的受益會少掉一些。但是如果不大量輸入勞工，工程就會延誤，造成更大的損失。輸入勞工的另一個好處是，本地的年輕人可以從有經驗的人身上學到許多東西，儲備未來可用的人手。

夏威夷州 勞工 觀光

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