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谷歌AI綠燈計畫 西雅圖率先體驗

編譯林思牧／綜合報導
Google(谷歌)正在研發的AI人工智慧交通暢流科技，已在西雅圖地區展開實際操作。（截自Google行銷影片）
Google(谷歌)正在研發的AI人工智慧交通暢流科技，已在西雅圖地區展開實際操作。（截自Google行銷影片）

Google(谷歌)正在研發的AI人工智慧交通暢流科技，已在西雅圖地區展開實際操作，預期市民很快會發現通勤時間變短、汽油耗費減少，市府官員希望因此讓西雅圖變成更「綠」的城市。

谷歌的「綠燈計畫」(Project Green Light)是運用谷歌地圖(Google Maps)的資訊，加上人工智慧的交通管理程式，企圖減少駕駛人等紅燈的時間，進而減少車輛的排碳和汽油的開銷，可謂一舉三得。西雅圖是北美洲第一個運用谷歌綠燈計畫AI科技的城市。

西雅圖交通處是在2022年接近年尾時跟谷歌開始合作，目前剛開始的實際作業是在交通繁忙的南湖聯合區(South Lake Union)附近。夏爾瑪(Nayana Sharma)上班的地點就在這裡，他表示尖峰時段默瑟街(Mercer Street) 交通壅塞得很厲害，而且不同路口的紅綠燈沒有同步設定(synced)，所以總是花很多時間在等燈號變綠。

西雅圖市有大約1200個設有紅綠燈的交叉口，其中有些是被綠燈計畫建議裝設AI交通管理程式的，目前已裝設完成的交叉口有三個：巴勒德區(Ballard)的15th Ave NW與NW Market Street的交叉口，巴勒德區的15th Ave NW與NW 53rd Street的交叉口，綠木區(Greenwood)的Greenwood Ave N與N 80th Street的交叉口。

谷歌氣候AI產品(Climate AI product)部門領導羅森伯格(Juliet Rothenberg)指出，綠燈計畫是讓AI科技運用谷歌地圖的駕車趨勢資訊，製作出交通模式，並提出燈號管理的建議。這些建議不需要給道路做修改，交通工程師只要花幾分鐘的時間就可以完成新設定，而且很快就可以看出交通的改善。

羅森伯格給市區未來的交通前景提供樂觀的展望，當足夠的路口都做過新設定以後，依每天的時段在交通量大的方向，駕駛人可以一路都碰到綠燈，不會被紅燈攔下。谷歌指出，汽車在怠速和以等速行進時，耗費的汽油最少，排出的廢氣也最少。

當車輛被紅燈擋下時，燈號變綠加速時是最費油、排碳最多的階段，因此讓汽車一直不停的走，是最省時又最環保的作法。谷歌指出，交叉口處的排碳中，50%是用在加速上，路口的空氣汙染是開闊道路上的29倍之多。因為這項科技還在研發階段，西雅圖市是免費得到這項科技。

谷歌 西雅圖 AI

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