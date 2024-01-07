ULA火神號火箭將升空 對槓馬斯克

根據Hawaii Tribune Herald報導，火神號（Vulcan）火箭最快將於下周首次升空。（美聯社）

根據Hawaii Tribune Herald報導，火神號（Vulcan）火箭最快將於下周首次升空，預訂屆時多位億萬富翁肯定會密切關注。

新火箭由波音公司（Boeing Co.）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司合資建造，將代表五角大樓、美國太空 總署（NASA）甚至Amazon.com Inc.公司等方面，與馬斯克 （Elon Musk）的 SpaceX 競爭。西雅圖是很多火箭與太空研究相關的總部所在地，波音公司即發源於此，SpaceX的研發中心也設於此，有「太空之都」之稱。

火神號火箭也在促進潛在買家對其製造公司--「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）的收購。據熟知內情的人士透露，其中包括由億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）經營、雄心勃勃的太空企業Blue Origin LLC數十億美元的出價。

這對聯合發射同盟（ULA）來說是一個關鍵時刻，這家曾經為美國政府提供發射服務的公司近年來星光黯淡。現在，SpaceX 公司憑藉其可重覆使用的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，在商業市場上占據領先地位，並在政府市場上大展拳腳。ULA 發現自己需要做出調整，以免被甩在後面。

ULA首席執行長布魯諾（Tory Bruno）在10月份接受採訪時說，「SpaceX 喜歡說他們壟斷了發射市場，他們沒有」。

經過近十年的研發，火神號火箭將於下周一（8日）早些時候亮相，進入一個亟待更多運載能力的市場。該火箭旨在成為ULA傳統的阿特拉斯（Atlas）和德爾塔（Delta）運載火箭價廉些的全美式替代品，以運載政府最引人注目的衛星。

如果火神號能證明自己不但能飛，並能一飛再飛，那麼它就是ULA在馬斯克這個發射巨頭面前占得先機的最大希望。ULA的另一個目標是發展其商業業務，該公司已經簽署了價值數十億美元的合同，將執行大約70次火神任務。

獨立太空分析師、政府問責辦公室（Government Accountability Office）負責太空和國防項目的前主任查普蘭（Cristina Chaplain）說：「他們必須盡快展示成功，他們真心希望能夠繼續抗衡。」

ULA由波音公司和洛克希德公司於2006年組建。ULA前首席科學家索沃斯（George Sowers）說，這家先驅企業在早期 「幾乎壟斷了所有美國政府的發射」，在當時幾乎沒有可行的發射服務提供商的情況下，為了確保國防部能夠保證一直有進入太空的機會，這些合同得到了額外資金的支持。

但擁有ULA的是兩家爭奪國防合同的上市公司，其所有權結構使其戰略變得模糊不清。現任科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）教授的索沃斯說：「想讓他們在董事會層面就任何事情達成一致幾乎是不可能的。」

布魯諾表示，ULA與其新發射競爭對手不同的是，後者為追求雄心勃勃的新技術而在公共和私人市場上尋求資金，但ULA並未從投資者獲得現金注入，迫使這位首席執行長對公司的運營和人員雇用保持精簡。布魯諾說：「我們每年都在盈利，一直都是這樣。」

一位熟知內情的人士說，現在，ULA在未來幾年內將有日益繁忙的飛行計畫，但在最近裁員之後，發射運營人員的數量會更少。該人士說，ULA的員工人數徘徊在2300人左右，而SpaceX和Blue Origin公司的員工人數都超過了1萬人。

去年夏天，ULA裁員約75人，約占其在加州Vandenberg空軍基地發射運營人員的40%，及佛州Cape Canaveral發射運營人員的12%。該人士不願透露姓名，因為此事屬於個人隱私。