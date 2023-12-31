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台灣基督長老教會 百人齊聚聖誕禮拜

檀香山訊
夏威夷台灣基督長老教會24日聖誕禮拜後，全體出席者於教堂合影。（記者高振華/攝影）
夏威夷台灣基督長老教會24日聖誕禮拜後，全體出席者於教堂合影。（記者高振華/攝影）

夏威夷台灣基督長老教會24日星期天中午於該教會舉辦2023年聖誕節讚美禮拜，由張仁理牧師證道。由於此次是自2019年新冠疫情爆發以來的第一次教會聖誕禮拜，當日出席僑胞、教友甚為踴躍，有上百人之多。

聖誕禮拜由楊泰瑛長老司會，李娟賢執事司琴，教會聖歌隊於會中演唱了包括《來就近我》、《哦！美無比》，《上帝愛疼贏過一切》，鍾玲婉獨唱《著謳咾主上帝》、與張仁理牧師的長笛及陶笛班的聖樂演奏。

張仁理牧師講道時，分別以「認識待降，迎接聖誕」、「天使報佳音、祂是主耶穌」為主題，講述耶穌誕生的奇遇，是為人帶來平安與和平。下午1時，教會以四重唱《願主賜福保護你》，為當日的聖誕節讚美禮拜畫下圓滿句點。

當日有近百位僑胞出席禮拜，包括經文處長林暉程夫婦、秘書李家豪闔府、文化服務中心會長林秀琴、僑務諮詢委員唐呂梨美、世華婦女會長王美燕，及夏威夷大學台灣同學會等人。

禮拜結束後，教會邀請全體出席人員齊聚餐廳，享受美味的台灣料理，其中有前會長陳長山提供的眾人最愛的滷豬腳，還有教友準備的油飯，油豆腐等十餘種家鄉菜，另外有肉粽、水果等，讓出席者享用了難得的聖誕大餐；用餐期間，同時舉辦交換禮物的活動，部分教友自己帶來禮物相互交換，教會也準備了禮品送給信眾，達到人人有獎，教會還發給在場的小孩一份紅包，分享節慶喜氣。

聖歌隊演唱詩歌。（記者高振華/攝影）
聖歌隊演唱詩歌。（記者高振華/攝影）

聖誕節 夏威夷 疫情

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