天堂鎮浴火重生 夏威夷可借鑑

天堂鎮浴火重生經歷 可給夏威夷做借鑑。（美聯社）

位於沙加緬度北邊約80哩的天堂鎮(Paradise)，2018年的坎普野火(Camp fire)燒掉了鎮上85%的建築物。大火五年之後，天堂鎮已經重建得相當不錯，重新規畫過的城鎮中心比舊的還受居民歡迎，鎮上官員希望把此處浴火重生的經歷，提供給夏威夷 的拉海納(Lahaina)社區參考。

坎普野火發生的時候，天堂鎮大約有1萬2000位居民，不過當時天堂鎮是個逐漸沒落的社區，人口只有2010年時2萬6000人的一半不到。鎮長波林(Greg Bolin)表示，火災之後聯邦急難管理局的主管告訴鎮上的官員：如果想要讓天堂鎮復活，學校、教堂和企業必須盡快開放運作，如果能做到這些，復活就很有希望，如果做不到，天堂鎮就很可能消失。

夏威夷茂宜島 (Maui)上的拉海納社區，跟天堂鎮一樣幾個月之後學校就重新上課了，有些教堂每星期天都會在露天或帳棚式的遮蔽物下做禮拜，但企業的重返是比較複雜的過程，居民要有超市之類的商店才會回來，商店卻要有足夠的顧客才願意開店，這就成了「先有蛋還是先有雞」的問題。

天堂鎮商會的會長艾利克(Heidi Elick)表示，當時大家的注意力主要是在住宅的重建，非營利機構和文化機構也得到不少注意力，但是營利事業，也就是商店，比較不是優先順序，但是有許多家建築企業看到有生意可做，從外地遷到這裡開設店面。艾利克開的是財務諮詢公司(financial consulting business)，她的業務必須有律師和會計師合作才能開展，但一直到去年還沒有律師回到這裡，只有一家會計師事務所重新開業。

但是目前天堂鎮已有800家大小企業在營運，艾利克表示災後商會租了一個地方，免費讓商家使用，因為當時鎮上沒有可以讓人開會的地點，這個免費的會場總是有很多人訂下時間，為後來的企業重建立下許多功勞。

菲利浦斯(Kevin Phillips)在2020年接下城鎮經理(town manager)的職位，他聽取居民意見的時候發現，很多人希望城鎮中心有一個可供鎮民漫步休閒、吃飯聊天、購物逛街的地方，於是他們改變了法規，開發出一個有住宅、旅館、商店、餐廳的混和使用建築物，已經有一些企業準備進駐，現在等待的是汙水排放系統完成。

菲利浦斯表示，對拉海納的官員而言，最重要的一件事是找出哪些企業是對當地居民最重要的，譬如說有一家餐館在原地重建是居民極想要的，那就要盡一切力量幫那家餐館盡快重建起來。