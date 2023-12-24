夏州中華文化中心年會 祥獅獻瑞

中華文化服務中心會員大會，會長林秀琴（左起）邀請前會長聶威杰、僑務委員何文祥、林暉程處長、州眾議員譚家昇、台灣同鄉會長楊泰瑛與台灣商會長紀華鵬等人共同參與採青儀式。（記者高振華/攝影）

夏威夷中華文化服務中心上周日(12月17日)晚間舉行2023年會員大會，是三年前新冠疫情 爆發後，該中心首度重啟的公開活動，會長林秀琴呼籲夏洲僑界人士加入會員，共同為保存傳統文化努力。

當天晚間６時，司儀臧月瑩邀請弘揚國術團的五隻祥獅躍入會場，以「採青」儀式為年會揭開序幕。

舞獅是華人 每逢開張慶典、佳節喜慶的一項傳統表演藝術。在一片鑼鼓聲中，舞獅表演者，舞動各種獅子姿態以助興。全套舞獅的過程中，有一個重要的儀式，名為「採青」。「青」即是繫在青菜上的「利市」，表演者需要以舞獅的方式，一口咬下「利市」，象徵五穀豐收，而且由於「生菜」是「生財」的諧音，所以「採青」有好運生財的寓意。

會長林秀琴代表該中心歡迎與會會員及貴賓與社團代表。她表示，自三年前新冠疫情爆發以來，這次是該中心首度公開活動，感謝眾人參與。

州眾議員 譚家昇（Adrian Tam）及經文處長林暉程也應邀上台致詞。該會舞蹈班在會中表演了一場旗袍走秀。

當天年會也舉辦會員聚餐，晚宴席開19桌。節目下半場餘興及抽獎活動由前會長王智主持，眾人邊用餐邊欣賞該中心提供的歌舞表演，會中還穿插了抽獎活動，其中包括現金、電視機、禮券與電器用品，全部送給幸運來賓及會員。