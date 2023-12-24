闖越校車者逍遙法外 西雅圖修法防堵

闖越校車者逍遙法外，西雅圖盼修改州法懲罰違規。（美聯社）

如今父母親送小孩去上學，經常擔心孩子是不是可以安然回家。除了學校濫殺案頻傳之外，許多駕駛人不顧校車的閃亮停止告示也是問題。西雅圖 市過去一年多的違規事件，因為沒有足夠的警察可用來執法，違規者至今逍遙法外。西雅圖學區 現在正與華盛頓州議會等機構協商，希望藉修改州法增進校車小乘客的安全。

西雅圖學區內的校車停下時伸開閃亮STOP牌，這時汽車必須停下，好讓學生安全的下車並步行離開。汽車駕駛人如果不顧這種警告，罰金相當重。校車和車站有錄相機照下違規汽車的牌照，過去是國王縣(King County)的警察局負責審閱錄像，給違規汽車的車主開罰單，照理說這也是警察局為公共部門闢取收入來源的方式。州法規定審閱錄像並開單的人，必須有警察的身分。

但後來國王縣警局以警員人手不足為理由，拒絕跟西雅圖學區續約。2022年的違規錄像沒有人審閱開罰單。有些魯莽司機發現犯規卻不用罰錢，開車比以前更魯莽。學區官員、校長、老師以及學生家長為此憂心忡忡。

2023年初，西雅圖學區與西雅圖市警局、西雅圖市政律師辦公室和西雅圖市立法院會商，希望某個單位能夠騰出幾名警察做審閱錄像並開罰單的工作。眼見年底已到，還是沒有具體的進展，每個單位也都說人手不足，因此要找出一個方案最早必然也是明年了。

除了校車的安全以外，在街頭賽車 頻繁的地區，市政府也希望用安裝錄相機的方式懲罰違規者。但也因為錄像必須由警察審閱，而無法有效施展。

西雅圖副市長博傑斯(Tim Burgess)指出，市政府與市議會現在開始與代表西雅圖的州議員會商，希望在明年早段的會期中提出一項議案，修改州法好讓沒有警察身分、但有充足訓練的人審閱錄像。這樣市政府還可以擴大裝設錄相機，給闖越校車和街頭賽車的魯莽司機應有的懲罰，也會讓市政府多得一些收入。