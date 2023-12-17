拉海納重建 電力供應考慮微電網

夏威夷電力與太陽能產業將微電網視為增長拉海納彈性的方式之一。圖為拉海納野火救災情況。(圖截取自電視畫面)

在拉海納尋求重建之際，茂宜島 最大電力供應商表示，對採用微電網(Microgrids)系統持開放態度。夏威夷 電力與太陽能產業將微電網視為增長拉海納彈性的一種方式，其可能帶來許多益處，但建造系統相當困難，並且需要西茂宜島社區支持。

微電網是一種小型發電及配電系統，可同時採用太陽光等再生能源及小型燃氣發電機以提供電力，有效提升電力系統穩定性、能源轉換效率，以及再生能源使用比例。微電網允許附近住宅與建築物在停電期間獲取儲存電力，提高當地電網的整體彈性。

夏威夷電力公司一名主管表示，創建電網困難且複雜，且僅有西茂宜島社區的支持，才可能出現在拉海納。然而，夏威夷電力公司負責規畫與技術副總裁Colton Ching認為，微電網可協助公用事業公司最終制定公共安全斷電計畫，在惡劣氣候之前切斷電線，並降低引發野火風險。

今年8月8日野火摧毀拉海納大部分地區，夏威夷電力公司因為沒有像美國其他山火 多發地區的公用事業公司、制定微電網相關計畫而備受批評。夏威夷電力公司上個月宣布，已開始討論開發應變關電計畫。

Colton Ching指出，微電網可讓部分用戶，例如緊急救援人員在全地區停電期間獲取電力。他補充說明，透過就地儲存電力，微電網還可減少對大型電網部分配電線路需求，進一步降低野火風險。

夏威夷電力公司透露，正在申請聯邦經費，期以建立兩個柴油發電微電網，稱為「社區客戶中轉」(community customer hubs)，以便在緊急情況發生時、提供西茂宜島關鍵用戶電力。Colton Ching表示，經費申請必須經過審核，預計明年初提交給聯邦緊急事務管理局相關部門。

夏威夷私營太陽能產業領袖也表示，期望協助拉海納裝置再生能源微電網，做為重建的一部分。「夏威夷太陽能協會」(Hawaii Solar Energy Association)總裁默德(Rocky Mould)表示，已準備好並正監控整個局勢，期望能提供有益的解決方案。

Colton Ching表示，為整個拉海納中部地區提供48兆瓦的微電網供應，需要約720英畝土地安裝太陽能電池板。微電網計畫也需要各方面融資、許可申請與協議。默德指出，當地太陽能產業仍期望可在拉海納建立微電網與獨立的太陽能與電池系統，有助於清潔能源目標，並有助當地重建。