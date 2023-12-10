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野火後 夏州州長提自保保險 經濟學家存疑：政府將如何運作

編譯組╱綜合報導
夏威夷火山爆發與更多野火災害，導致保險公司可能因為風險太大，無法在當地開展業務。州長格林提出自保保險模式計畫的想法，期以協助解決問題。(取自夏威夷州長格林臉書)
夏威夷火山爆發與更多野火災害，導致保險公司可能因為風險太大，無法在當地開展業務。州長格林提出自保保險模式計畫的想法，期以協助解決問題。(取自夏威夷州長格林臉書)

茂伊島屋主在野火發生之後面臨各種挑戰，引發擔憂，可能促動夏威夷州制定新保險計畫。州長格林(Gov. Josh Green)日前表示，火山爆發與更多野火災害，正形成一個經濟形勢。保險公司可能因為風險太大，無法在當地開展業務。他提出自保保險(captive insurance)模式計畫的想法，期以協助解決問題。

自保保險想法並非新提案。格林去年當選後受訪時就曾提及這項計畫，指出其可能是擬議環境「綠色費用」(green fee)帶來經費的用途，費用將向前往夏威夷遊客收取。格林日前在保險公司可能提高成本背景之下、再次提出這項想法，因為夏威夷目前似乎是一個風險更高的保險地點。

銀行通常在核准客戶貸款之前，會強制要求購買房屋保險。這代表著若保險成本飆漲，想要獲得貸款者，將被迫支付更多費用。若無法負擔保險支出，將根本無法獲得貸款。此對房地產市場產生連鎖效應，符合條件買家減少，房屋售出更加困難，從而降低需求。若需求減少但供應維持，房價就會下跌。僅有可負擔高額保險費用者，才能利用房價低時購屋。

格林對夏威夷發生這種情況表達擔憂。因為一連串自然災害與海平面上升，威脅當地房屋，導致夏威夷州成為保險風險更高之處。他認為，必須創建自己的保險產品、就是所謂「自保保險」模式。

這種類型保險，本質上是一家大型私人公司創建自身的內部保險子公司。通常是因為公司難以獲得具體又可負擔的保險、以滿足其需求。格林的提案，將要求州府進行類似的計畫。

然而，經濟學家布魯貝克(Paul Brewbaker)對此存疑。現尚未知格林的提案將如何運作，但自保保險是一種通常適用於私營機構的模式，政府角色僅為制定法律例外條款、允許這類保險子公司存在。他同意，夏威夷可能出現保險承保缺口，保險公司可能因此退出夏州。但是，一旦環境適合他們、並充分更新風險計算，最終將返回。

布魯貝克指出，政府職責是透過降低風險，並吸引保險公司「進入夏威夷市場並蓬勃發展」(to enter and thrive)，並盡可能縮短兩者間差距。

格林重申，無論是何種做法，必須提供支持保險資源。他認為，自保保險模式可能需要立法支持，這意味著將撥款支持計畫。

保險 夏威夷州 貸款

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